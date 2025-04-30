https://crimea.ria.ru/20250430/dorozhnyy-apokalipsis-simferopol-paralizovali-9-ballnye-probki-1146121405.html

Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки

Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки

Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T17:12

2025-04-30T17:12

2025-04-30T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". Пробка также на бульваре Ленина, проспекте Победы, Лермонтова, Троллейбусной и Гагарина.Осложняют дорожную обстановку и ДТП, которые произошли на перекрестке улиц Толстого и Александра Невского, на перекрестке бульвара Ленина и улицы Гагарина. Также авария произошла на объездной дороге (восточный обход крымской столицы).Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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