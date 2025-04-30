Рейтинг@Mail.ru
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250430/dorozhnyy-apokalipsis-simferopol-paralizovali-9-ballnye-probki-1146121405.html
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T17:12
2025-04-30T17:13
ситуация на дорогах крыма
пробки в симферополе
симферополь
крым
новости крыма
общество
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146121290_0:25:842:499_1920x0_80_0_0_0a5678a5b06e9a35531ec03c2b215840.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". Пробка также на бульваре Ленина, проспекте Победы, Лермонтова, Троллейбусной и Гагарина.Осложняют дорожную обстановку и ДТП, которые произошли на перекрестке улиц Толстого и Александра Невского, на перекрестке бульвара Ленина и улицы Гагарина. Также авария произошла на объездной дороге (восточный обход крымской столицы).Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1e/1146121290_73:0:770:523_1920x0_80_0_0_c29c0eb53b6372d3b9075525edcbc38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пробки в симферополе, симферополь, крым, новости крыма, общество, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки

Симферополь парализовали 9-бальные пробки

17:12 30.04.2025 (обновлено: 17:13 30.04.2025)
 
Пробки в Симферополе 30 апреля 2025 года
Пробки в Симферополе 30 апреля 2025 года
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".
Так, в обе стороны "стоит" проспект Кирова, заторы наблюдаются на улицах Толстого, Ленина, Александра Невского, Потемкинская, Жуковского, Киевской, Кавказской, Караимской, Воровского, частично Павленко, Гоголя, Ким, Желябова.
Пробка также на бульваре Ленина, проспекте Победы, Лермонтова, Троллейбусной и Гагарина.
Осложняют дорожную обстановку и ДТП, которые произошли на перекрестке улиц Толстого и Александра Невского, на перекрестке бульвара Ленина и улицы Гагарина. Также авария произошла на объездной дороге (восточный обход крымской столицы).
Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаПробки в СимферополеСимферопольКрымНовости КрымаОбществоСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Угрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу*
17:36В Крыму молодежь развернула Знамя Победы в Сакском районе
17:25Крымский мост сейчас: что происходит на мостовом переходе
17:12Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
16:46"Расцветай в Крыму" и приходи за подарками: как выиграть отдых в отеле
16:21В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
16:15В Крыму объявлено штормовое предупреждение на пять дней
15:56Перебегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
15:39Рейд в Севастополе открыт
15:36Что строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
15:29В Крыму нарастили производство гольфкаров на 300%
15:25Крымский мост открыли
15:19Особый противопожарный режим объявлен в Крыму
15:18Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди
15:04Когда в Севастополе закончится отопительный сезон
14:56В марте в Крыму дорожали овощи и фрукты и дешевели гаджеты
14:43В Крыму на пожарную службу приходит все больше молодежи – Аксенов
14:37В центре Энергодара рухнул украинский дрон – идет разминирование
14:13Крымский мост закрыт
14:13Моют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы
Лента новостейМолния