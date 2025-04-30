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Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T17:12
2025-04-30T17:12
2025-04-30T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". Пробка также на бульваре Ленина, проспекте Победы, Лермонтова, Троллейбусной и Гагарина.Осложняют дорожную обстановку и ДТП, которые произошли на перекрестке улиц Толстого и Александра Невского, на перекрестке бульвара Ленина и улицы Гагарина. Также авария произошла на объездной дороге (восточный обход крымской столицы).Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дорожный апокалипсис: Симферополь парализовали 9-балльные пробки
Симферополь парализовали 9-бальные пробки
17:12 30.04.2025 (обновлено: 17:13 30.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Девятибалльные пробки сковали центр Симферополя в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".
Так, в обе стороны "стоит" проспект Кирова, заторы наблюдаются на улицах Толстого, Ленина, Александра Невского, Потемкинская, Жуковского, Киевской, Кавказской, Караимской, Воровского, частично Павленко, Гоголя, Ким, Желябова.
Пробка также на бульваре Ленина, проспекте Победы, Лермонтова, Троллейбусной и Гагарина.
Осложняют дорожную обстановку и ДТП, которые произошли на перекрестке улиц Толстого и Александра Невского, на перекрестке бульвара Ленина и улицы Гагарина. Также авария произошла на объездной дороге (восточный обход крымской столицы).
Жителям и гостям Симферополя стоит учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
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