https://crimea.ria.ru/20250430/v-krym-priekhali-uchastniki-motomarsha-dorogi-pobedy--plamya-pamyati-2025-1146120522.html

В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"

В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"

Участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" приехали в Крым. Первая остановка на полуострове – город-герой Керчь, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T16:21

2025-04-30T16:21

2025-04-30T16:22

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КЕРЧЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" приехали в Крым. Первая остановка на полуострове – город-герой Керчь, передает корреспондент РИА Новости Крым.Уже 1 мая байкеры планируют подняться на Сапун-гору в Севастополе и забрать оттуда частичку Вечного огня. Реликвию в шахтерской лампаде, которую донецкий кузнец выковал из снаряда, передадут в Брестскую крепость 9 мая. Так участники мотомарша буквально объединят большинство памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.За две недели мотомарш проедет через главные города России, Белоруссии и Европы. По маршруту следования участники соберут частички Вечного огня из разных регионов РФ.Юбилейный 10-й международный мотомарш проводят мотоклуб "Ночные волки" и фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения "Дороги победы".Мотомарш состоит из четырех этапов. В пробеге участвуют мотоциклисты из России, Белоруссии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии, Словении, Польши, Черногории, Болгарии.Он добавил, что на каждом этапе участники будут встречаться с ветеранами, участвовать в концертных программах. Торжественный финиш запланирован 9 мая в Бресте и параллельно в Берлине у подножья мемориала Воина-освободителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важно помнить: автопробег в Керчи посвятили годовщине освобождения городаВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы""Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20250430/moyut-pamyatniki-i-ukrashayut-ulitsy-kak-sevastopol-gotovyat-ko-dnyu-pobedy-1146106787.html

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новости крыма, керчь, крым, память, 80 лет победы, великая отечественная война