В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
Мотоциклисты из России, Белоруссии и Европы приехали в Крым за частицей Вечного огня
16:21 30.04.2025 (обновлено: 16:22 30.04.2025)
© РИА Новости КрымВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" приехали в Крым. Первая остановка на полуострове – город-герой Керчь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Уже 1 мая байкеры планируют подняться на Сапун-гору в Севастополе и забрать оттуда частичку Вечного огня. Реликвию в шахтерской лампаде, которую донецкий кузнец выковал из снаряда, передадут в Брестскую крепость 9 мая. Так участники мотомарша буквально объединят большинство памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
За две недели мотомарш проедет через главные города России, Белоруссии и Европы. По маршруту следования участники соберут частички Вечного огня из разных регионов РФ.
Юбилейный 10-й международный мотомарш проводят мотоклуб "Ночные волки" и фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения "Дороги победы".
© РИА Новости КрымВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
1 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
2 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
3 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
4 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
5 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
1 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
2 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
3 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
4 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
5 из 5
В Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"
© РИА Новости Крым
Мотомарш состоит из четырех этапов. В пробеге участвуют мотоциклисты из России, Белоруссии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии, Словении, Польши, Черногории, Болгарии.
"Очень символично было проехать Крымский мост и попасть на полуостров. У Крыма непростая судьба. Мы уже проехали около 6 тысяч километров. К концу мероприятия мы ожидаем, что в нашей колонне будет за сотню мотоциклов", – рассказал руководитель движения "Дороги Победы", президент объединения "Дороги Победы" клуба "Ночные волки" Андрей Бобровский.
Он добавил, что на каждом этапе участники будут встречаться с ветеранами, участвовать в концертных программах. Торжественный финиш запланирован 9 мая в Бресте и параллельно в Берлине у подножья мемориала Воина-освободителя.
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