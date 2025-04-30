https://crimea.ria.ru/20250430/krymskiy-most-otkryli-1145854947.html

Крымский мост открыли

Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Крымский мост открыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T15:25

2025-04-30T15:25

2025-04-30T15:33

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымский мост начала формироваться в среду утром, однако к обеду очередь рассосалась и проезд был свободен. Позже, в 14.10 движение по транспортному переходу перекрыли.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может попытаться атаковать объект. Мост периодически закрывают в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20250430/krymskiy-most-seychas---posle-zakrytiya-dvizheniya-vyrosli-bolshie-ocheredi--1146118019.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт