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Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Крымский мост открыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T15:25
2025-04-30T15:33
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымский мост начала формироваться в среду утром, однако к обеду очередь рассосалась и проезд был свободен. Позже, в 14.10 движение по транспортному переходу перекрыли.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может попытаться атаковать объект. Мост периодически закрывают в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20250430/krymskiy-most-seychas---posle-zakrytiya-dvizheniya-vyrosli-bolshie-ocheredi--1146118019.html
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли

Крымский мост открыли для проезда

15:25 30.04.2025 (обновлено: 15:33 30.04.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Очередь на Крымский мост начала формироваться в среду утром, однако к обеду очередь рассосалась и проезд был свободен. Позже, в 14.10 движение по транспортному переходу перекрыли.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может попытаться атаковать объект. Мост периодически закрывают в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - после закрытия движения выросли большие очереди
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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