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Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
Эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам, объекту сегодня ничего не угрожает. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T11:01
2023-12-25T11:12
сергей аксенов
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам, объекту сегодня ничего не угрожает. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, у военных и служб безопасности "более чем достаточно времени", чтобы отреагировать на возникающие угрозы атаки на транспортный переход. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк ранее заявил, что киевский режим готовит для России "много сюрпризов", в том числе в отношении Крымского моста, который, по словам руководителя ведомства, "обречен". Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крымский мост
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

Эффективность защиты Крымского моста близка к ста процентам – Аксенов

11:01 25.12.2023 (обновлено: 11:12 25.12.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам, объекту сегодня ничего не угрожает. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Военные действия – это всегда непредсказуемая ситуация, может быть все. Но могу сказать, что эффективность срабатывания нашей системы ПВО и в целом всех служб, которые отвечают за безопасность, близка к 100 процентам. Мы это видим по результатам, по попыткам пробить нашу противовоздушную оборону, периодически с моря пытаются зайти", – сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Аксенова, у военных и служб безопасности "более чем достаточно времени", чтобы отреагировать на возникающие угрозы атаки на транспортный переход.
"Случаи всякие могут быть по жизни, но 99 процентов эффективность работы систем и служб безопасности, которые непосредственно обеспечивают проезд по Крымскому мосту и в целом вокруг акватории Черного моря, (работа) на высоком уровне организована. Сегодня ничего мосту не угрожает", – отметил глава республики.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк ранее заявил, что киевский режим готовит для России "много сюрпризов", в том числе в отношении Крымского моста, который, по словам руководителя ведомства, "обречен".
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.
В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.
Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
 
Сергей АксеновПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости КрымаКрымский мост
 
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