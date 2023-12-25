https://crimea.ria.ru/20231225/aksenov-otsenil-zaschischennost-krymskogo-mosta-ot-atak-vsu-1133777880.html

Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

Эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам, объекту сегодня ничего не угрожает. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T11:01

2023-12-25T11:01

2023-12-25T11:12

сергей аксенов

пво

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам, объекту сегодня ничего не угрожает. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, у военных и служб безопасности "более чем достаточно времени", чтобы отреагировать на возникающие угрозы атаки на транспортный переход. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк ранее заявил, что киевский режим готовит для России "много сюрпризов", в том числе в отношении Крымского моста, который, по словам руководителя ведомства, "обречен". Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, крымский мост