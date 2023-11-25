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СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта - РИА Новости Крым, 25.11.2023
СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
Киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T19:11
2023-11-25T19:11
андрей кошкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что киевский режим готовит для России "много сюрпризов", в том числе в отношении Крымского моста, который, по словам руководителя ведомства "обречен".При этом, по словам эксперта, можно не сомневаться, что киевский режим постоянно ищет точки, откуда можно атаковать транспортный переход, вычисляет оптимальные траектории и способы нанесения ударов, а также ищет соответствующее вооружение.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
https://crimea.ria.ru/20231125/glava-sbu-ugrozhaet-novymi-udarami-po-krymskomu-mostu-1133049475.html
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андрей кошкин, мнения, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым
СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

Система защиты Крымского моста постоянно совершенствуется – военный эксперт

19:11 25.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что киевский режим готовит для России "много сюрпризов", в том числе в отношении Крымского моста, который, по словам руководителя ведомства "обречен".

"Киевский режим будет продолжать террористические атаки, а Крымский мост – одна из основных целей, наряду с кораблями и инфраструктурой Черноморского флота. Мы видим попытки атаковать мост с водной поверхности безэкипажными катерами и с воздуха беспилотниками и ракетами. Но наши системы ПВО и РЭБ, противодиверсионные боновые заграждения и другие средства защиты транспортного перехода успешно справляются с задачей. Все необходимые меры для этого приняты", – сказал Кошкин.

При этом, по словам эксперта, можно не сомневаться, что киевский режим постоянно ищет точки, откуда можно атаковать транспортный переход, вычисляет оптимальные траектории и способы нанесения ударов, а также ищет соответствующее вооружение.

"Сегодня активно идет совершенствование и модернизация вооружения и техники, ведутся поиски новаторских технических решений. В этом вопросе Украина пользуются поддержкой и США, и Великобритании, и Германии, которые могут предложить соответствующие образцы вооружений. Но мы тоже не стоим на месте и постоянно совершенствуемся, просчитывая все возможные варианты", – отметил аналитик.

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.
В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.
Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
Ситуация на Крымском мосту после ЧП 17 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
13:12
Глава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту
 
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