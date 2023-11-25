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Глава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту

Глава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Глава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что киевский режим попытается нанести новые удары по Крымскому мосту. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T13:12

2023-11-25T13:12

2023-11-25T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что киевский режим попытается нанести новые удары по Крымскому мосту. Об этом он заявил в документальном фильме одного из украинских телеканалов, посвященном теракту на транспортном переходе в июле этого года.Он также назвал Крымский мост "абсолютно законной целью" для Киева.Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа утверждает, что атака на сооружение 17 июля была совместной операцией СБУ и ВМСУ. Бригадный генерал украинской военной контрразведки с позывным "Хантер" в свою очередь заявил, что приказ разрушить Крымский мост отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.Удар был нанесен морскими дронами Sea Baby, каждый из которых, как утверждают представители военной контрразведки киевского режима, нес на себе по 900 килограммов тротила. По словам Малюка, Sea Baby – это якобы "исключительно украинская разработка", в создании которой не принимали участие западные военные специалисты.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалось. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мостовому переходу в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Читайте также на РИА Новости Крым:Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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