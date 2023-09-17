https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html

"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили

"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили - РИА Новости Крым, 17.09.2023

"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили

Киев, Контрактовая площадь, клуб "BAR HOT". Молодые люди развлекаются - расчленяют русского младенца. За кадром издевательское: "Путин, помоги!" и нетерпеливое: РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T18:12

2023-09-17T18:12

2023-09-17T18:12

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Киев, Контрактовая площадь, клуб "BAR HOT". Молодые люди развлекаются - расчленяют русского младенца. За кадром издевательское: "Путин, помоги!" и нетерпеливое: "А мне отрежь животик". Младенец, конечно, не настоящий - из бисквита и мастики, и поэтому "А шо здесь такого?".Так "незалэжные" шутили в 2015-ом, за семь (!) лет до начала спецоперации. Еще бомбили Донбасс и закатывали мясные консервы "Сепар в сметане", и все это время всерьез, на самых высоких уровнях дискутировали - чей борщ."Что не так с этими людьми?", - резонный вопрос под соответствующими видео в сети. В этом РИА Новости Крым пытались разобраться вместе с профильными специалистами.Меню неонациста"Хочешь духовно и весело отдохнуть с друзьями-геноссе в Киеве? Зиговать, жарить шашлык декорированный георгиевскими лентами, слегка выпивать и горланить гимн "Наступа"? А может даже поджарить парочку русаков? Тогда тебе к нам!", - не успели на Контрактовой доесть свой кошмарный десерт, в другой части Киева члены сообщества "Украинский Наступ" (свыше 34 тыс. подписчиков ВК, на территории РФ аккаунт заблокирован по решению суда) принялись готовить праздничный "Odessa Grill City Fest" - это 2 мая, к первой годовщине Одесской трагедии. А вот Новый 2016-й год. Киевский ночной клуб. Символическая "казнь" российского пилота Су-24, сбитого в Сирии турецкими ВВС 24 ноября 2015 года. Все под музыку из роликов ИГИЛ*. Главное блюдо вечера - бастурма "Копченый летчик".Дальше были "Банкет из орка", "Жареные колорады", "Печень ополченца", компот "Кровь российских младенцев" - напиток подали на школьной ярмарке в Николаеве. В 2019-ом в Виннице наладили выпуск мясных консервов "Сепар в сметане" и "Память деда в томате". Товар пошел "на ура" и к 2021-му в линейку добавили "Псковского десантника в собственном соку". Все "с кусочками мяса русскоязычных младенцев", - гласят этикетки.В августе 2022-го кондитерская в Киеве предложила кексы с фотографиями матерей погибших российских военнослужащих, в 2023-м львовская компания по доставке мяса сделала рекламу с фотографиями погибшей на Крымском мосту семейной пары и обещанием приготовить любое блюдо, включая "взрывное".Пока остальных тошнит, многим украинцам заходит. Ни о каком пресечении такой деятельности на Украине и речи не идет. "Незалэжная" кулинария - она такая.Кухня политтехнологий"Все начинается как забава. Вовлеченным кажется, что ничего страшного не происходит, все понарошку, такая игра. Религиозного и научного сознания у большинства нет - это сложно, это надо читать, разбираться, а такие "забавы" заходят легко и весело. Так постепенно происходит расшатывание нравственных ориентиров", - констатирует кандидат психологических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.Весь этот латентный каннибализм, по словам психолога, выстроен на первобытной памяти человека по принципу: "Съешь противника - забери его силу". При этом образ "русского врага" в рядовых украинцах взращивали давно, целенаправленно и очень профессионально. Все это - фрагмент продуманной антироссийской кампании, та ее часть, где "врага" необходимо "расчеловечить" - так слетают последние табу.Заграница им "поможет"Еще один удобный рычаг управления массами - национальная тема. Здесь хорошо спровоцировать "праведный гнев": русские "украли" украинскую память/свободу/культуру/землю. И даже борщ."Мы еще с "совка" помним, что такое "общий борщ". Это Расстрелянное Возрождение, аннексия нашей культуры, присвоение культурных ценностей, Голодомор, многочисленные запреты на украинский язык, ассимиляция, уничтожение национальной памяти", - возмущается креативный стратег украинского кризисного медиа-центра Олеся Драшкаба. Это из статьи на сайте Украинской группы по анализу гибридных угроз (да, такая есть). Группа составила целый список блюд, которые Россия якобы себе присвоила. В перечень, например, вошли блины и котлеты по-киевски (которые на самом деле придумали в 1912 году в Санкт-Петербурге и тогда назвали "новомихайловскими"). Кстати, в числе "доноров" организации - Агентство США по международному развитию - высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. К чему бы это?Интернациональный борщ"Победить Россию массовой готовкой борща во всем мире", - призвал как-то киевский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко. "Попробуйте", - кивнули в ЮНЕСКО и внесли борщ в список нематериального наследия - как украинское блюдо. Правда уточнили, что культура приготовления борща распространена и среди других стран в этом регионе. А вот Michelin "кинул суп на вентилятор", признав борщ российским, но это было до решения ЮНЕСКО и поэтому, наверное, не считается. "Спор о происхождении борща — веяние современности, определить его национальную принадлежность на самом деле невозможно, - поясняет РИА Новости Крым председатель Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев. - Нечто похожее на борщ археологи находили даже при раскопках Римской империи. В целом же - это традиционное блюдо восточных славян, в разных вариациях его готовили в России, Литве, Польше, Белоруссии. Откровенно говоря, готовили тогда, когда современной Украины вообще еще не было. Так, что пусть украинцы отдыхают с этой мыслью".По словам эксперта, рецептов этого блюда - огромное множество. В различных регионах в борщ кладут болгарский перец, фасоль и даже кильку. В России блюдо чаще готовят на говядине."Нужно взять говяжью голяшку, отварить хороший бульон - вкус борща в первую очередь зависит от этого. Дальше брусочками нарезаем картошку, соломкой - капусту и одновременно закидываем в кипящий бульон. Варим примерно 10 минут. Параллельно пассеруем лук с морковью на растительном масле - до золотистого цвета, добавляем томат. Варим еще 15 минут и убавляем огонь. Отдельно трем на терке либо тоненько нарезаем свеклу. Обжариваем в сотейнике, добавляем немного сахара и уксусу - чтоб свекла не теряла цвет, доливаем воды, тушим свеклу, пока она не станет мягкой, и пока отставляем в сторону. Как только борщ нужно подавать на стол - ставим его на огонь, добавляем свеклу. Снимаем, как только закипит. Кладем в блюдо чесночок и зелень, и подаем", - делится Лобачев классическим рецептом русского борща.А вот Украинский вариант - на свинине, заправленный перетертым с чесноком салом, подается с пампушками. Это тоже очень вкусно, но дорого: стоимость борща на Украине по итогам прошлого года выросла на 21,2% и составила почти 100 гривен за порцию. При средней зарплате украинца в 10 тысяч гривен по тарелке борща можно съедать трижды в день. Правда, на пампушки уже не останется. Но кого волнует экономика, когда речь о массовом оружии против РФ.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainy-dlya-menya-bolshe-net-kak-ukrainka-stala-pomogat-rossiyskoy-armii-1131067019.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

украина, общество, политика, россия, авторы, мнения, таисия данилова, русский народ, валентин лобачев