https://crimea.ria.ru/20230917/nezalezhnaya-kukhnya-kak-ukraintsy-borsch-delili-i-konservy-krutili-1131477486.html
"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили - РИА Новости Крым, 17.09.2023
"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
Киев, Контрактовая площадь, клуб "BAR HOT". Молодые люди развлекаются - расчленяют русского младенца. За кадром издевательское: "Путин, помоги!" и нетерпеливое: РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T18:12
2023-09-17T18:12
2023-09-17T18:12
украина
общество
политика
россия
авторы
мнения
таисия данилова
русский народ
валентин лобачев
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Киев, Контрактовая площадь, клуб "BAR HOT". Молодые люди развлекаются - расчленяют русского младенца. За кадром издевательское: "Путин, помоги!" и нетерпеливое: "А мне отрежь животик". Младенец, конечно, не настоящий - из бисквита и мастики, и поэтому "А шо здесь такого?".Так "незалэжные" шутили в 2015-ом, за семь (!) лет до начала спецоперации. Еще бомбили Донбасс и закатывали мясные консервы "Сепар в сметане", и все это время всерьез, на самых высоких уровнях дискутировали - чей борщ."Что не так с этими людьми?", - резонный вопрос под соответствующими видео в сети. В этом РИА Новости Крым пытались разобраться вместе с профильными специалистами.Меню неонациста"Хочешь духовно и весело отдохнуть с друзьями-геноссе в Киеве? Зиговать, жарить шашлык декорированный георгиевскими лентами, слегка выпивать и горланить гимн "Наступа"? А может даже поджарить парочку русаков? Тогда тебе к нам!", - не успели на Контрактовой доесть свой кошмарный десерт, в другой части Киева члены сообщества "Украинский Наступ" (свыше 34 тыс. подписчиков ВК, на территории РФ аккаунт заблокирован по решению суда) принялись готовить праздничный "Odessa Grill City Fest" - это 2 мая, к первой годовщине Одесской трагедии. А вот Новый 2016-й год. Киевский ночной клуб. Символическая "казнь" российского пилота Су-24, сбитого в Сирии турецкими ВВС 24 ноября 2015 года. Все под музыку из роликов ИГИЛ*. Главное блюдо вечера - бастурма "Копченый летчик".Дальше были "Банкет из орка", "Жареные колорады", "Печень ополченца", компот "Кровь российских младенцев" - напиток подали на школьной ярмарке в Николаеве. В 2019-ом в Виннице наладили выпуск мясных консервов "Сепар в сметане" и "Память деда в томате". Товар пошел "на ура" и к 2021-му в линейку добавили "Псковского десантника в собственном соку". Все "с кусочками мяса русскоязычных младенцев", - гласят этикетки.В августе 2022-го кондитерская в Киеве предложила кексы с фотографиями матерей погибших российских военнослужащих, в 2023-м львовская компания по доставке мяса сделала рекламу с фотографиями погибшей на Крымском мосту семейной пары и обещанием приготовить любое блюдо, включая "взрывное".Пока остальных тошнит, многим украинцам заходит. Ни о каком пресечении такой деятельности на Украине и речи не идет. "Незалэжная" кулинария - она такая.Кухня политтехнологий"Все начинается как забава. Вовлеченным кажется, что ничего страшного не происходит, все понарошку, такая игра. Религиозного и научного сознания у большинства нет - это сложно, это надо читать, разбираться, а такие "забавы" заходят легко и весело. Так постепенно происходит расшатывание нравственных ориентиров", - констатирует кандидат психологических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.Весь этот латентный каннибализм, по словам психолога, выстроен на первобытной памяти человека по принципу: "Съешь противника - забери его силу". При этом образ "русского врага" в рядовых украинцах взращивали давно, целенаправленно и очень профессионально. Все это - фрагмент продуманной антироссийской кампании, та ее часть, где "врага" необходимо "расчеловечить" - так слетают последние табу.Заграница им "поможет"Еще один удобный рычаг управления массами - национальная тема. Здесь хорошо спровоцировать "праведный гнев": русские "украли" украинскую память/свободу/культуру/землю. И даже борщ."Мы еще с "совка" помним, что такое "общий борщ". Это Расстрелянное Возрождение, аннексия нашей культуры, присвоение культурных ценностей, Голодомор, многочисленные запреты на украинский язык, ассимиляция, уничтожение национальной памяти", - возмущается креативный стратег украинского кризисного медиа-центра Олеся Драшкаба. Это из статьи на сайте Украинской группы по анализу гибридных угроз (да, такая есть). Группа составила целый список блюд, которые Россия якобы себе присвоила. В перечень, например, вошли блины и котлеты по-киевски (которые на самом деле придумали в 1912 году в Санкт-Петербурге и тогда назвали "новомихайловскими"). Кстати, в числе "доноров" организации - Агентство США по международному развитию - высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. К чему бы это?Интернациональный борщ"Победить Россию массовой готовкой борща во всем мире", - призвал как-то киевский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко. "Попробуйте", - кивнули в ЮНЕСКО и внесли борщ в список нематериального наследия - как украинское блюдо. Правда уточнили, что культура приготовления борща распространена и среди других стран в этом регионе. А вот Michelin "кинул суп на вентилятор", признав борщ российским, но это было до решения ЮНЕСКО и поэтому, наверное, не считается. "Спор о происхождении борща — веяние современности, определить его национальную принадлежность на самом деле невозможно, - поясняет РИА Новости Крым председатель Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев. - Нечто похожее на борщ археологи находили даже при раскопках Римской империи. В целом же - это традиционное блюдо восточных славян, в разных вариациях его готовили в России, Литве, Польше, Белоруссии. Откровенно говоря, готовили тогда, когда современной Украины вообще еще не было. Так, что пусть украинцы отдыхают с этой мыслью".По словам эксперта, рецептов этого блюда - огромное множество. В различных регионах в борщ кладут болгарский перец, фасоль и даже кильку. В России блюдо чаще готовят на говядине."Нужно взять говяжью голяшку, отварить хороший бульон - вкус борща в первую очередь зависит от этого. Дальше брусочками нарезаем картошку, соломкой - капусту и одновременно закидываем в кипящий бульон. Варим примерно 10 минут. Параллельно пассеруем лук с морковью на растительном масле - до золотистого цвета, добавляем томат. Варим еще 15 минут и убавляем огонь. Отдельно трем на терке либо тоненько нарезаем свеклу. Обжариваем в сотейнике, добавляем немного сахара и уксусу - чтоб свекла не теряла цвет, доливаем воды, тушим свеклу, пока она не станет мягкой, и пока отставляем в сторону. Как только борщ нужно подавать на стол - ставим его на огонь, добавляем свеклу. Снимаем, как только закипит. Кладем в блюдо чесночок и зелень, и подаем", - делится Лобачев классическим рецептом русского борща.А вот Украинский вариант - на свинине, заправленный перетертым с чесноком салом, подается с пампушками. Это тоже очень вкусно, но дорого: стоимость борща на Украине по итогам прошлого года выросла на 21,2% и составила почти 100 гривен за порцию. При средней зарплате украинца в 10 тысяч гривен по тарелке борща можно съедать трижды в день. Правда, на пампушки уже не останется. Но кого волнует экономика, когда речь о массовом оружии против РФ.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainy-dlya-menya-bolshe-net-kak-ukrainka-stala-pomogat-rossiyskoy-armii-1131067019.html
https://crimea.ria.ru/20230516/vinovat-pushkin-v-kieve-byust-russkomu-poetu-zamenyat-olenoy-teligoy-1128734033.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
украина, общество, политика, россия, авторы, мнения, таисия данилова, русский народ, валентин лобачев
Киев, Контрактовая площадь, клуб "BAR HOT". Молодые люди развлекаются - расчленяют русского младенца. За кадром издевательское: "Путин, помоги!" и нетерпеливое: "А мне отрежь животик". Младенец, конечно, не настоящий - из бисквита и мастики, и поэтому "А шо здесь такого?".
Так "незалэжные" шутили в 2015-ом, за семь (!) лет до начала спецоперации. Еще бомбили Донбасс и закатывали мясные консервы "Сепар в сметане", и все это время всерьез, на самых высоких уровнях дискутировали - чей борщ.
"Что не так с этими людьми?", - резонный вопрос под соответствующими видео в сети. В этом РИА Новости Крым
пытались разобраться вместе с профильными специалистами.
Меню неонациста
"Хочешь духовно и весело отдохнуть с друзьями-геноссе в Киеве? Зиговать, жарить шашлык декорированный георгиевскими лентами, слегка выпивать и горланить гимн "Наступа"? А может даже поджарить парочку русаков? Тогда тебе к нам!", - не успели на Контрактовой доесть свой кошмарный десерт, в другой части Киева члены сообщества "Украинский Наступ" (свыше 34 тыс. подписчиков ВК, на территории РФ аккаунт заблокирован по решению суда) принялись готовить праздничный "Odessa Grill City Fest" - это 2 мая, к первой годовщине Одесской трагедии.
А вот Новый 2016-й год. Киевский ночной клуб. Символическая "казнь" российского пилота Су-24, сбитого в Сирии
турецкими ВВС 24 ноября 2015 года. Все под музыку из роликов ИГИЛ*. Главное блюдо вечера - бастурма "Копченый летчик".
Дальше были "Банкет из орка", "Жареные колорады", "Печень ополченца", компот "Кровь российских младенцев" - напиток подали на школьной ярмарке в Николаеве. В 2019-ом в Виннице наладили выпуск мясных консервов "Сепар в сметане" и "Память деда в томате". Товар пошел "на ура" и к 2021-му в линейку добавили "Псковского десантника в собственном соку". Все "с кусочками мяса русскоязычных младенцев", - гласят этикетки.
В августе 2022-го кондитерская в Киеве предложила кексы с фотографиями матерей погибших российских военнослужащих, в 2023-м львовская компания по доставке мяса сделала рекламу с фотографиями погибшей на Крымском мосту семейной пары
и обещанием приготовить любое блюдо, включая "взрывное".
Пока остальных тошнит, многим украинцам заходит. Ни о каком пресечении такой деятельности на Украине и речи не идет. "Незалэжная" кулинария - она такая.
Кухня политтехнологий
"Все начинается как забава. Вовлеченным кажется, что ничего страшного не происходит, все понарошку, такая игра. Религиозного и научного сознания у большинства нет - это сложно, это надо читать, разбираться, а такие "забавы" заходят легко и весело. Так постепенно происходит расшатывание нравственных ориентиров", - констатирует кандидат психологических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисия Данилова.
Весь этот латентный каннибализм, по словам психолога, выстроен на первобытной памяти человека по принципу: "Съешь противника - забери его силу". При этом образ "русского врага" в рядовых украинцах взращивали давно, целенаправленно и очень профессионально. Все это - фрагмент продуманной антироссийской кампании, та ее часть, где "врага" необходимо "расчеловечить" - так слетают последние табу.
"Работают грамотные люди, умеющие вызывать нужные реакции. Если человек заказывает такое блюдо, происходит расчеловечивание "врага". Это снимает внутренние запреты. То, что нужно, чтобы формировать определенное эмоциональное отношение и управлять реакциями целого народа. Человек присоединяется к толпе, теряется индивидуальное сознание, критичность мышления. Затем начинается трансляция определенных смыслов. Дальше - вопрос того, кто будет управлять толпой. Это уже политтехнологии. Все как по учебникам", - поясняет специалист.
Заграница им "поможет"
Еще один удобный рычаг управления массами - национальная тема. Здесь хорошо спровоцировать "праведный гнев": русские "украли" украинскую память/свободу/культуру/землю. И даже борщ.
"Мы еще с "совка" помним, что такое "общий борщ". Это Расстрелянное Возрождение, аннексия нашей культуры, присвоение культурных ценностей, Голодомор, многочисленные запреты на украинский язык, ассимиляция, уничтожение национальной памяти", - возмущается
креативный стратег украинского кризисного медиа-центра Олеся Драшкаба.
Это из статьи на сайте Украинской группы по анализу гибридных угроз (да, такая есть). Группа составила целый список блюд, которые Россия якобы себе присвоила. В перечень, например, вошли блины и котлеты по-киевски (которые на самом деле придумали в 1912 году в Санкт-Петербурге и тогда назвали "новомихайловскими"). Кстати, в числе "доноров" организации - Агентство США по международному развитию - высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. К чему бы это?
Интернациональный борщ
"Победить Россию массовой готовкой борща во всем мире", - призвал как-то киевский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко
. "Попробуйте", - кивнули в ЮНЕСКО и внесли борщ в список нематериального наследия - как украинское блюдо. Правда уточнили, что культура приготовления борща распространена и среди других стран в этом регионе. А вот Michelin "кинул суп на вентилятор", признав борщ российским
, но это было до решения ЮНЕСКО и поэтому, наверное, не считается.
"Спор о происхождении борща — веяние современности, определить его национальную принадлежность на самом деле невозможно, - поясняет РИА Новости Крым председатель Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев. - Нечто похожее на борщ археологи находили даже при раскопках Римской империи. В целом же - это традиционное блюдо восточных славян, в разных вариациях его готовили в России, Литве, Польше, Белоруссии. Откровенно говоря, готовили тогда, когда современной Украины вообще еще не было. Так, что пусть украинцы отдыхают с этой мыслью".
По словам эксперта, рецептов этого блюда - огромное множество. В различных регионах в борщ кладут болгарский перец, фасоль и даже кильку. В России блюдо чаще готовят на говядине.
"Нужно взять говяжью голяшку, отварить хороший бульон - вкус борща в первую очередь зависит от этого. Дальше брусочками нарезаем картошку, соломкой - капусту и одновременно закидываем в кипящий бульон. Варим примерно 10 минут. Параллельно пассеруем лук с морковью на растительном масле - до золотистого цвета, добавляем томат. Варим еще 15 минут и убавляем огонь. Отдельно трем на терке либо тоненько нарезаем свеклу. Обжариваем в сотейнике, добавляем немного сахара и уксусу - чтоб свекла не теряла цвет, доливаем воды, тушим свеклу, пока она не станет мягкой, и пока отставляем в сторону. Как только борщ нужно подавать на стол - ставим его на огонь, добавляем свеклу. Снимаем, как только закипит. Кладем в блюдо чесночок и зелень, и подаем", - делится Лобачев классическим рецептом русского борща.
А вот Украинский вариант - на свинине, заправленный перетертым с чесноком салом, подается с пампушками. Это тоже очень вкусно, но дорого: стоимость борща на Украине
по итогам прошлого года выросла на 21,2% и составила почти 100 гривен за порцию. При средней зарплате украинца в 10 тысяч гривен по тарелке борща можно съедать трижды в день. Правда, на пампушки уже не останется. Но кого волнует экономика, когда речь о массовом оружии против РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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