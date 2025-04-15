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Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:14
2025-04-15T08:14
крым
сергей аксенов
системы радиоэлектронной борьбы
вооруженные силы россии
праздники и памятные даты
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. 15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".В ходе спецоперации России на Украине российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться в противостоянии с высокотехнологичными средствами разведки Пентагона и НАТО, которые дистанционно помогают украинской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, сергей аксенов, системы радиоэлектронной борьбы, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ

Аксенов поблагодарил специалистов РЭБ за защиту Крыма

08:14 15.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСпециалист РЭБ
Специалист РЭБ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником.
"Специалисты войск радиоэлектронной борьбы вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции, защищают Крым от вражеских атак. Этот успех обеспечивают профессионалы высочайшего уровня, управляющие лучшей в мире техникой, которая создается в нашей стране", - написал он в Telegram.
15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".
На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".
С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.
На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".
В ходе спецоперации России на Украине российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться в противостоянии с высокотехнологичными средствами разведки Пентагона и НАТО, которые дистанционно помогают украинской армии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСергей АксеновСистемы радиоэлектронной борьбыВооруженные силы РоссииПраздники и памятные датыБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
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