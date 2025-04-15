https://crimea.ria.ru/20250415/zaschischayut-krym-ot-atak-v-krymu-pozdravili-voyska-reb-1145675196.html
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T08:14
2025-04-15T08:14
2025-04-15T08:14
крым
сергей аксенов
системы радиоэлектронной борьбы
вооруженные силы россии
праздники и памятные даты
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145675051_0:41:1278:760_1920x0_80_0_0_a4a3b1eb56a20375a7015ed7c0c0a8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. 15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".В ходе спецоперации России на Украине российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться в противостоянии с высокотехнологичными средствами разведки Пентагона и НАТО, которые дистанционно помогают украинской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145675051_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_24fe1fd5d612dbbce4266bcd855104a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, системы радиоэлектронной борьбы, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ
Аксенов поблагодарил специалистов РЭБ за защиту Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником.
"Специалисты войск радиоэлектронной борьбы вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции, защищают Крым от вражеских атак. Этот успех обеспечивают профессионалы высочайшего уровня, управляющие лучшей в мире техникой, которая создается в нашей стране", - написал он в Telegram.
15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".
На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".
С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.
На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".
В ходе спецоперации России на Украине российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться в противостоянии с высокотехнологичными средствами разведки Пентагона и НАТО, которые дистанционно помогают украинской армии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.