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Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ

Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Защищают Крым от атак: в Крыму поздравили войска РЭБ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T08:14

2025-04-15T08:14

2025-04-15T08:14

крым

сергей аксенов

системы радиоэлектронной борьбы

вооруженные силы россии

праздники и памятные даты

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником. 15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".На вооружении российской армии стоят такие современные комплексы РЭБ как станция радиоэлектронной разведки и защиты "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", работающий по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".В ходе спецоперации России на Украине российская техника и тактика применения РЭБ продолжает совершенствоваться в противостоянии с высокотехнологичными средствами разведки Пентагона и НАТО, которые дистанционно помогают украинской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, системы радиоэлектронной борьбы, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости