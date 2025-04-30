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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники
Служба скорой медпомощи будет работать в праздники круглосуточно, как и круглосуточные стационары. О том, как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T07:42
2025-04-30T06:52
майские праздники
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Служба скорой медпомощи будет работать в праздники круглосуточно, как и круглосуточные стационары. О том, как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в период майских праздников, рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2025 года (включительно) отделения для приема температурящих больных, оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будут работать ежедневно с 08:00 до 14:00, отметили в ведомстве.Кроме того, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.Контактные центры медорганизаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания врачебной помощи и обеспечению лекарствами будут функционировать ежедневно с 09:00 до 14:00."Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни", – напомнили в пресс-службе ведомства.В своем обычном режиме продолжат работать и сотрудники скорой помощи.С графиками работы больниц и поликлиник в праздничные дни можно ознакомиться на их официальных сайтах. Также действует "горячая линия" Минздрава Республики Крым": 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма досрочно получат детские пособияЯлта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовилиВ Крыму на майские праздники и на лето забронировано 50% номерного фонда
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РИА Новости Крым
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майские праздники, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье, минздрав крыма, скорая помощь, общество
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники на майские праздники

Как будут работать медучреждения Крыма на майские праздники

07:42 30.04.2025
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаПоликлиника
Поликлиника
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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CИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Служба скорой медпомощи будет работать в праздники круглосуточно, как и круглосуточные стационары. О том, как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в период майских праздников, рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.
В период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2025 года (включительно) отделения для приема температурящих больных, оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, будут работать ежедневно с 08:00 до 14:00, отметили в ведомстве.
Кроме того, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.

"Амбулаторный прием 3 и 10 мая 2025 года с 08-00 до 14-00 (согласно графику) участковыми врачами – терапевтами, участковыми врачами – педиатрами, врачами акушерами-гинекологами, врачами-стоматологами взрослыми, врачами-стоматологами детскими", – перечислили в минздраве.

Контактные центры медорганизаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания врачебной помощи и обеспечению лекарствами будут функционировать ежедневно с 09:00 до 14:00.
"Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни", – напомнили в пресс-службе ведомства.
В своем обычном режиме продолжат работать и сотрудники скорой помощи.
С графиками работы больниц и поликлиник в праздничные дни можно ознакомиться на их официальных сайтах. Также действует "горячая линия" Минздрава Республики Крым": 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.
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