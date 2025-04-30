https://crimea.ria.ru/20250430/34-bespilotnika-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1146094830.html

34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь

34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 30.04.2025

34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь

Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T07:23

2025-04-30T07:23

2025-04-30T07:25

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

курская область

белгородская область

владимирская область

брянская область

орловская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских БПЛА.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о крупном пожаре на предприятии, который вспыхнул из-за падения обломков дрона. По его данным, загорелось складское помещение. Открытое горение ликвидировано на площади 720 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

белгородская область

владимирская область

брянская область

орловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, курская область, белгородская область, владимирская область, брянская область, орловская область, новости