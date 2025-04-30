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34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 30.04.2025
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T07:23
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министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских БПЛА.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о крупном пожаре на предприятии, который вспыхнул из-за падения обломков дрона. По его данным, загорелось складское помещение. Открытое горение ликвидировано на площади 720 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, курская область, белгородская область, владимирская область, брянская область, орловская область, новости
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь

Над пятью регионами России за ночь уничтожили 34 беспилотника

07:23 30.04.2025 (обновлено: 07:25 30.04.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских БПЛА.

"15 – над территорией Курской области, восемь беспилотников – над Брянской областью, семь – над Орловской. три – над Владимирской областью и один – над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о крупном пожаре на предприятии, который вспыхнул из-за падения обломков дрона. По его данным, загорелось складское помещение. Открытое горение ликвидировано на площади 720 квадратных метров.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьКурская областьБелгородская областьВладимирская областьБрянская областьОрловская областьНовости
 
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