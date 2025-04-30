https://crimea.ria.ru/20250430/34-bespilotnika-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1146094830.html
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 30.04.2025
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T07:23
2025-04-30T07:23
2025-04-30T07:25
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в ночь на среду пытались атаковать Орловскую, Владимирскую области и приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 34 вражеских БПЛА.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о крупном пожаре на предприятии, который вспыхнул из-за падения обломков дрона. По его данным, загорелось складское помещение. Открытое горение ликвидировано на площади 720 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, курская область, белгородская область, владимирская область, брянская область, орловская область, новости
34 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
Над пятью регионами России за ночь уничтожили 34 беспилотника
07:23 30.04.2025 (обновлено: 07:25 30.04.2025)