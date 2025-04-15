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56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2025
56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
56 тысяч человек в 108 населенных пунктах остались без электричества в Херсонской области в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T09:47
2025-04-15T09:47
херсонская область
обстрелы всу
новости
владимир сальдо
электросети
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. 56 тысяч человек в 108 населенных пунктах остались без электричества в Херсонской области в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Ремонтные работы запланированы на сегодня. Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.Утром во вторник украинские боевики нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке. Пострадавших нет, на месте возник пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания, несмотря на угрозу беспилотников, отметил Сальдо.Накануне обстрелу подверглась Голая Пристань, где один из снарядов попал в частный дом. Погибли два человека, трое получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотникиВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный жительВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, обстрелы всу, новости, владимир сальдо, электросети, происшествия, пожар
56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ

В Херсонской области после обстрелов ВСУ без электричества остались 108 населенных пунктов

09:47 15.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП в Крыму
ЛЭП в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. 56 тысяч человек в 108 населенных пунктах остались без электричества в Херсонской области в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за повреждения электросетей в результате ночного обстрела без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Ремонтные работы запланированы на сегодня. Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.
Утром во вторник украинские боевики нанесли удар по оптовой базе "Мегаполис" в Новой Каховке. Пострадавших нет, на месте возник пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания, несмотря на угрозу беспилотников, отметил Сальдо.
Накануне обстрелу подверглась Голая Пристань, где один из снарядов попал в частный дом. Погибли два человека, трое получили ранения.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовостиВладимир СальдоЭлектросетиПроисшествияПожар
 
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