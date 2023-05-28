https://crimea.ria.ru/20230528/ukraina-imeni-lenina-kak-nezalezhnye-stranu-dekommunizirovali-1128984393.html

"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали - РИА Новости Крым, 28.05.2023

"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

Горышни Плавни вместо Комсомольска, "Зверинецкая" вместо "Дружбы народов", Оруэлл вместо Орловского, Телига вместо Пушкина… Города, станции метро, улицы,... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T18:25

2023-05-28T18:25

2023-05-28T18:25

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Горышни Плавни вместо Комсомольска, "Зверинецкая" вместо "Дружбы народов", Оруэлл вместо Орловского, Телига вместо Пушкина… Города, станции метро, улицы, памятники. С 2014-го "Незалэжна" бомбит города Донбасса, а параллельно изо всех сил "декоммунизируется". Усилия не остались без внимания."Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", – откликнулся президент России Владимир Путин 21 февраля 2022-го. И вот уже Бахмут снова Артемовск. На самом деле история переименований на Украине началась задолго до 2014-го. Когда переназвали первый город, какое новое "имя" придумали Севастополю, как умудрились "декоммунизировать" Антарктиду и есть ли шансы вернуть здравый смысл – об этом материал РИА Новости Крым.От Киева до Антарктиды18 мая мэр Киева Виталий Кличко похвастался в своем Telegram-канале: "Переименовали еще 26 улиц. В общей сложности теперь в столице новые названия получили 314 городских объектов". Улица Маршала Малиновского в Киеве давно стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА***. На этот раз удивили: Орловскому переулку дали имя Джорджа Оруэлла (то ли в благодарность Британии за ракеты Storm Shadow, то ли просто по созвучию – логику понять не просто).В Киеве переименовали больше сорока "советских" улиц >>Губернатор Орловской области Андрей Клычков констатировал: "Переименование Орловского переулка в Киеве вызывает те же эмоции, что санкции против Тургеневского Дуба. Невероятная глупость! ". Дуб действительно побывал под санкциями – в прошлом году его исключили из числа участников международного конкурса "Европейское дерево года". Все это возмутительно. Но, согласитесь, эпизодами смешно. Еще бы! Президент страны – бывший КВН-щик. Кстати, 11-го марта Зеленский решил "разгуляться за пределы Украины" и поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев на это пошутил:"Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" Уже на следующий день – 12 марта – двое украинских полярников "декоммунизировали" Антарктиду, переименовав названия украинских городов на табличках станции "Академик Вернадский". Второго апреля секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал рассмотрение Радой вопроса о переименовании Севастополя в "объект №6", а также предложил заменить памятник затопленным кораблям гораздо более экстравагантной композицией, о которой вслух – неприлично. Восток-ЗападНа самом деле "декоммунизироваться" украинские "патриоты" начали сразу же после обретения незалэжности. Первым под снос пошел киевский монумент Великой Октябрьской социалистической революции – 12 сентября 1991-го. В 92-ом переименовали первый город: Нестеров Львовской области превратился в Жолкву. Почти сразу в западных областях страны многие выдохнули с облегчением, достали из "шухлядок" портреты Бендеры и Шухевича, и потихоньку стали переназывать в их честь улицы своих "мистечек".На востоке тем временем продолжали почитать героев советской эпохи. Электоральные предпочтения разделились соответственно: пока одни голосовали за коммунистов и "регионалов" в надежде сохранить историческую принадлежность к русскому миру, другие прыгали на майдане по направлению к Европе. Закономерно для страны, искусственно сшитой из кусочков, – трещала по швам и порвалась.Если вы запутались, не переживайте. Украинцы и сами давно запутались. Проблему решили просто – взяли да и объявили, что Украина была всегда. И, похоже, сами в это поверили.Национальное беспамятство"Как вы понимаете, Екатерина Великая или Пушкин в коммунистической партии не состояли, но их тоже "декоммунизируют". (Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина) Фарион открыто признавалась в том, что состояла в компартии, потому что надо было делать карьеру. А теперь состоит в фашистской партии "Свобода". Все дело в том, что никакая это не декоммунизация. Это дерусификация", – убежден политолог Ростислав Ищенко.Из русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на УкраинеИрина Фарион – экс-депутат Рады от националистической партии "Свобода", которая предлагала ввести налог на русские песни за два года до возвращения Крыма в состав России. И призывала украинцев "давать ногой в челюсть каждому "москворотому"."Они пытаются оставить народ без прошлого, – продолжает Ищенко. – Потому что, оглянувшись, вы поймете, что не было и нет никакой Украины. Была Россия и русские люди. Границы государств тогда назывались "украиной", то есть "окраиной", а жители приграничных территорий "украинцами".Лишить прошлого. Под эту задачу в 2015-ом приняли закон "О декоммунизации". К вопросу его обоснования подошли не абы как. "Научную" сторону готовил целый "Институт национальной памяти". Потом "народили" еще один – "О деколонизации". Зеленский подписал его в апреле 2023-го и незалэжная пресса возликовала: "Ах, наконец-то Украина сбросит колониальные оковы!".Из комсомольцев в горышнеплавцы"Советские колонизаторы" любили строить. На момент распада СССР Украина оказалась самым промышленно развитым осколком огромного государства. Теперь на месте многих предприятий - руины, но это другая история, сейчас нам интересен частный случай.В 1961-ом в Полтавской области "колонизаторы" возвели Днепровский горно-обогатительный комбинат, вокруг него вырос город Комсомольск, поскольку ехали сюда в основном комсомольцы – трудиться "на стройках социализма". Не "декоммунизировать" город с таким названием было бы непростительно, и это случилось в 2016 году. Вечером горожане уснули комсомольцами, а проснулись уже горышнеплавцами, очень возмутились, устроили митинг, а городской голова Дмитрий Быков даже обещал подать на Раду в суд."Город строили первопроходцы, наши ветераны, поэтому название Комсомольск является для нас историческим ", - говорил он местной прессе.Но демократичная Украина это вам не тоталитарный "совок", поэтому бывших комсомольцев не послушали, и город стал Горышними Плавнями. Это название, кстати, предложил тогдашний одиозный директор "Института национальной памяти" Владимир Вятрович – в честь соседнего хутора. Может, мстил городу за комсомольское прошлое? Как бы там ни было, в 2016-ом жители центральной Украины еще сопротивлялись. В 2020-ом за переименования выступали уже треть жителей страны, в 2022-ом – почти две трети, в западной части страны – 83,6% (опрос фонда "Демократичной инициативы" им. Илька Кучерива). По мнению российского писателя и публициста Армена Гаспаряна, верить украинской социологии – последнее дело, а вот спасать остатки здравого смысла придется все же России."Вся статистика там исходит из кабинета Ермака (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - ред.). Они вам покажут 100% тех, кто готов признать землю на Луне частью Украины. Проблема в другом: украинский обыватель совершенно перестал думать. Церковь уничтожают – они молчат, тысячи людей гибнут на Донбассе – они молчат. Экономика перешла в серую зону – звучит их традиционное "тю". Придет ли в себя Украина? На данный момент не вижу ни единой перспективы. Это возможно только после окончания спецоперации", - считает Гаспарян.В начале прошлого года президент России Владимир Путин напомнил: сегодняшнюю Украину можно с полным основанием назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина", поскольку именно он был ее автором и архитектором. "Благодарные" незалэжные избавились от всех памятников вождю как раз к 100-летию революции - в 2017-ом. Новый главный противник – Пушкин, который теперь в "лидерах" по сносам. В финале 2022-го глава украинского минкультуры Ткаченко бодро отчитался за год: в 14 областях страны демонтировано 145 памятников, из них 28 - русскому поэту. За это же период переименовано 7 652 топонимов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** Запрещенная в России террористическая организация*** экстремистская организация, запрещенные в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20230402/v-sevastopole-dali-zhestkuyu-otsenku-idee-danilova-pereimenovat-gorod-1127929229.html

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, общество, россия, политика, история, мнения, русский народ, русский язык, ростислав ищенко, андрей никифоров, армен гаспарян