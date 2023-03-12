https://crimea.ria.ru/20230312/ukrainskie-polyarniki-dekommunizirovali-antarktidu-1127495043.html

Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

Двое полярников из Украины переименовали названия городов на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где работает украинская научная экспедиция, сообщил в... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T14:48

2023-03-12T14:48

2023-03-12T14:48

декоммунизация

антарктида

украина

политика

россия

мариуполь

новости

буча

кировоград

владимир вернадский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122917207_0:84:1000:647_1920x0_80_0_0_7437931bc5d315e8a0a82a82ea0b830a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Двое полярников из Украины переименовали названия городов на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где работает украинская научная экспедиция, сообщил в воскресенье Национальный антарктический научный центр.Также Матковский и Белоус установили новые таблички - с названием Мариуполя и Бучи, окрасив их в красно-черные цвета флагов украинской экстремистской организации "Правый сектор"**.Кроме того, на сайте центра появился призыв заблокировать сотрудничество с Россией "везде, в том числе в сфере Антарктических исследований". Закон о декоммунизации был принят украинской Радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности десятки улиц переименованы в Киеве. Например, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы. Станция Академик Вернадский расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. До 1996 года принадлежала Британской Антарктической службе и носила название "Фарадей", затем была передана Украине и переименована.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** - экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаДва рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишкуУкраине предложили уничтожить советские заводы ради "декоммунизации"

https://crimea.ria.ru/20211206/dva-rta-i-prapor-na-ukraine-dekommunizirovali-olimpiyskogo-mishku-1121649800.html

антарктида

украина

россия

мариуполь

буча

кировоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

декоммунизация, антарктида, украина, политика, россия, мариуполь, новости, буча, кировоград, владимир вернадский