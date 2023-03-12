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Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду
Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду
Двое полярников из Украины переименовали названия городов на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где работает украинская научная экспедиция, сообщил в... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T14:48
2023-03-12T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Двое полярников из Украины переименовали названия городов на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где работает украинская научная экспедиция, сообщил в воскресенье Национальный антарктический научный центр.Также Матковский и Белоус установили новые таблички - с названием Мариуполя и Бучи, окрасив их в красно-черные цвета флагов украинской экстремистской организации "Правый сектор"**.Кроме того, на сайте центра появился призыв заблокировать сотрудничество с Россией "везде, в том числе в сфере Антарктических исследований". Закон о декоммунизации был принят украинской Радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности десятки улиц переименованы в Киеве. Например, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы. Станция Академик Вернадский расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. До 1996 года принадлежала Британской Антарктической службе и носила название "Фарадей", затем была передана Украине и переименована.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская** - экстремистские организации, запрещенные в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаДва рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишкуУкраине предложили уничтожить советские заводы ради "декоммунизации"
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декоммунизация, антарктида, украина, политика, россия, мариуполь, новости, буча, кировоград, владимир вернадский
Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

Украинские полярники "декоммунизировали" указатели с названиями городов в Антарктиде

14:48 12.03.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАНАйсберг в Антарктике
Айсберг в Антарктике
© Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ ИнБЮМ им. А. О. Ковалевского РАН
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Двое полярников из Украины переименовали названия городов на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где работает украинская научная экспедиция, сообщил в воскресенье Национальный антарктический научный центр.
"Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов. Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы", - сказано на странице украинского НАНЦ в Facebook*.
Также Матковский и Белоус установили новые таблички - с названием Мариуполя и Бучи, окрасив их в красно-черные цвета флагов украинской экстремистской организации "Правый сектор"**.
Кроме того, на сайте центра появился призыв заблокировать сотрудничество с Россией "везде, в том числе в сфере Антарктических исследований".
Закон о декоммунизации был принят украинской Радой в 2015 году и узаконил на Украине масштабную кампанию по переименованию улиц и городов, сносу памятников и запрету русской литературы, в том числе классической. В частности десятки улиц переименованы в Киеве.
Например, улица Маршала Малиновского стала улицей Героев полка "Азов"**, площадь Тульская – площадью героев УПА**, в Киевской области решили демонтировать Аллею Героев Советского Союза, также волна переименований и сносов прокатилась по другим городам Украины, а еще в стране решили отменить 8 Марта и День Победы.
Станция Академик Вернадский расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. До 1996 года принадлежала Британской Антарктической службе и носила название "Фарадей", затем была передана Украине и переименована.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
** - экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации
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