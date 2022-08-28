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В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза
В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза
Борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась: на очереди Борисполь Киевской области – в городе демонтируют Аллею героев Советского Союза. Об этом РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T14:35
2022-08-28T14:35
общественно-политическая ситуация на украине
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась: на очереди Борисполь Киевской области – в городе демонтируют Аллею героев Советского Союза. Об этом сообщают украинские СМИ.Отмечается, что демонтаж произведут "в рамках декоммунизации и дерусификации". Бюсты на постаментах перенесут к Мемориалу Славы на Книшовом мемориально-парковом комплексе, расположенном на месте старого кладбища. Два рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишку&gt;&gt;25 августа в Киевраде проголосовали за переименование 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.В частности, улица Маршала Малиновского стала теперь улицей Героев полка "Азов"*, площадь Тульская – площадью героев УПА, улица Карла Маркса – улицей Гуцульской, а Питерская – Лондонской. По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые названия городским пространствам "выбрали киевляне".Ранее в Одессе заявили о желании "дерусифицировать" более двух сотен улиц города.Киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку с серпом и молотом&gt;&gt;* - организация признана террористической в РФ
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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общественно-политическая ситуация на украине, украина, политика, общество
В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза

В Борисполе Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза

14:35 28.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Память о Победе. Награды Второй мировой войны"
Презентация выставки Память о Победе. Награды Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась: на очереди Борисполь Киевской области – в городе демонтируют Аллею героев Советского Союза. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что демонтаж произведут "в рамках декоммунизации и дерусификации". Бюсты на постаментах перенесут к Мемориалу Славы на Книшовом мемориально-парковом комплексе, расположенном на месте старого кладбища.
Два рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишку>>

25 августа в Киевраде проголосовали за переименование 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

В частности, улица Маршала Малиновского стала теперь улицей Героев полка "Азов"*, площадь Тульская – площадью героев УПА, улица Карла Маркса – улицей Гуцульской, а Питерская – Лондонской.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые названия городским пространствам "выбрали киевляне".
Ранее в Одессе заявили о желании "дерусифицировать" более двух сотен улиц города.
Киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку с серпом и молотом>>

* - организация признана террористической в РФ
 
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