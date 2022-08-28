https://crimea.ria.ru/20220828/v-kievskoy-oblasti-demontiruyut-alleyu-geroev-sovetskogo-soyuza-1124322752.html

В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза

В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза

Борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась: на очереди Борисполь Киевской области – в городе демонтируют Аллею героев Советского Союза. Об этом РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T14:35

2022-08-28T14:35

2022-08-28T14:35

общественно-политическая ситуация на украине

украина

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась: на очереди Борисполь Киевской области – в городе демонтируют Аллею героев Советского Союза. Об этом сообщают украинские СМИ.Отмечается, что демонтаж произведут "в рамках декоммунизации и дерусификации". Бюсты на постаментах перенесут к Мемориалу Славы на Книшовом мемориально-парковом комплексе, расположенном на месте старого кладбища. Два рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишку>>25 августа в Киевраде проголосовали за переименование 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.В частности, улица Маршала Малиновского стала теперь улицей Героев полка "Азов"*, площадь Тульская – площадью героев УПА, улица Карла Маркса – улицей Гуцульской, а Питерская – Лондонской. По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые названия городским пространствам "выбрали киевляне".Ранее в Одессе заявили о желании "дерусифицировать" более двух сотен улиц города.Киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку с серпом и молотом>>* - организация признана террористической в РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественно-политическая ситуация на украине, украина, политика, общество