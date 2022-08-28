В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза
В Борисполе Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация выставки "Память о Победе. Награды Второй мировой войны"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Борьба с советскими памятниками на Украине активизировалась: на очереди Борисполь Киевской области – в городе демонтируют Аллею героев Советского Союза. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что демонтаж произведут "в рамках декоммунизации и дерусификации". Бюсты на постаментах перенесут к Мемориалу Славы на Книшовом мемориально-парковом комплексе, расположенном на месте старого кладбища.
Отмечается, что демонтаж произведут "в рамках декоммунизации и дерусификации". Бюсты на постаментах перенесут к Мемориалу Славы на Книшовом мемориально-парковом комплексе, расположенном на месте старого кладбища.
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25 августа в Киевраде проголосовали за переименование 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
В частности, улица Маршала Малиновского стала теперь улицей Героев полка "Азов"*, площадь Тульская – площадью героев УПА, улица Карла Маркса – улицей Гуцульской, а Питерская – Лондонской.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые названия городским пространствам "выбрали киевляне".
25 августа в Киевраде проголосовали за переименование 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
В частности, улица Маршала Малиновского стала теперь улицей Героев полка "Азов"*, площадь Тульская – площадью героев УПА, улица Карла Маркса – улицей Гуцульской, а Питерская – Лондонской.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые названия городским пространствам "выбрали киевляне".
Ранее в Одессе заявили о желании "дерусифицировать" более двух сотен улиц города.
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* - организация признана террористической в РФ
* - организация признана террористической в РФ