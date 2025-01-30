https://crimea.ria.ru/20250130/nadbavki-k-pensii-i-po-ukhodu-za-invalidami--kak-poschitayut-doplatu-i-stazh-1143809198.html
Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
Более семидесяти тысячам крымчан с января установлены ежемесячные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей по новым правилам. Кому положена доплата к пенсии, в... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T21:48
2025-01-30T21:48
2025-01-30T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Более семидесяти тысячам крымчан с января установлены ежемесячные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей по новым правилам. Кому положена доплата к пенсии, в четверг разъяснили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России.Также в пресс-службе уточнили правила учета страхового стажа для людей, ухаживающих за инвалидами I группы и стариками старше 80-ти лет: трудоспособным гражданам за полный год ухода начислят 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Тем, у кого периоды ухода оформлены до 31 декабря 2024 года обращаться в клиентские службы не нужно – стаж зачтется автоматически.В случае раздельного проживания ухаживающего и подопечного, факт ухода должен письменно подтвердить его получатель. Если получавший уход человек уже скончался, подтверждение может дать его семья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о важном правиле получения единого пособияКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсииСанатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году
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социальный фонд россии, новости, социальная пенсия, пенсия, соцвыплаты, пособия и выплаты
Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
СФР оформляет надбавки к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Более семидесяти тысячам крымчан с января установлены ежемесячные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей по новым правилам. Кому положена доплата к пенсии, в четверг разъяснили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России.
"С января 2025 года Отделение СФР по Республике Крым автоматически назначает надбавки к пенсии лицам старше 80 лет и инвалидам I группы – за исключением инвалидов с детства", – пояснили в ведомстве.
Также в пресс-службе уточнили правила учета страхового стажа для людей, ухаживающих за инвалидами I группы и стариками старше 80-ти лет: трудоспособным гражданам за полный год ухода начислят 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Тем, у кого периоды ухода оформлены до 31 декабря 2024 года обращаться в клиентские службы не нужно – стаж зачтется автоматически.
"Если период ухода начнется с января 2025 года, для его учета на индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в Отделение СФР по РК. Сделать это можно по завершению периода ухода либо по прошествии одного или нескольких лет ухода", – уточнили в СФР.
В случае раздельного проживания ухаживающего и подопечного, факт ухода должен письменно подтвердить его получатель. Если получавший уход человек уже скончался, подтверждение может дать его семья.
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