https://crimea.ria.ru/20250130/nadbavki-k-pensii-i-po-ukhodu-za-invalidami--kak-poschitayut-doplatu-i-stazh-1143809198.html

Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж

Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Надбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж

Более семидесяти тысячам крымчан с января установлены ежемесячные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей по новым правилам. Кому положена доплата к пенсии, в... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T21:48

2025-01-30T21:48

2025-01-30T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Более семидесяти тысячам крымчан с января установлены ежемесячные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей по новым правилам. Кому положена доплата к пенсии, в четверг разъяснили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России.Также в пресс-службе уточнили правила учета страхового стажа для людей, ухаживающих за инвалидами I группы и стариками старше 80-ти лет: трудоспособным гражданам за полный год ухода начислят 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Тем, у кого периоды ухода оформлены до 31 декабря 2024 года обращаться в клиентские службы не нужно – стаж зачтется автоматически.В случае раздельного проживания ухаживающего и подопечного, факт ухода должен письменно подтвердить его получатель. Если получавший уход человек уже скончался, подтверждение может дать его семья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о важном правиле получения единого пособияКоличество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсииСанатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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