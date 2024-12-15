https://crimea.ria.ru/20241215/sanatorii-dlya-veteranov-svo---chto-predlagaet-sotsfond-v-2025-godu-1142531890.html

Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году

Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году

Ветераны СВО с нового года смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду России. Об РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T19:29

2024-12-15T19:29

2024-12-15T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ветераны СВО с нового года смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду России. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.При направлении в реабилитационные центры специалисты Соцфонда обеспечат персональное сопровождение каждого ветерана, учтут данные медико-социальной экспертизы, при необходимости проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление."Подать заявление можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу. С февраля появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение двух рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю" - уточняют в пресс-службе.Стоимость проезда до места лечения и обратно ветеранам СВО компенсируют по заявлению с приложением билета. Проезд и пребывание в реабилитационных центрах сопровождающих ветеранов с инвалидностью I группы или нуждаемостью в сопровождении также оплатит Соцфонд.Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма, сообщала ранее замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в КрымуИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииВ Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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