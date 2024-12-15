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Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году
Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году
Ветераны СВО с нового года смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду России. Об РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T19:29
2024-12-15T19:29
социальный фонд россии
новости сво
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герои сво
помощь бойцам сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ветераны СВО с нового года смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду России. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.При направлении в реабилитационные центры специалисты Соцфонда обеспечат персональное сопровождение каждого ветерана, учтут данные медико-социальной экспертизы, при необходимости проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление."Подать заявление можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу. С февраля появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение двух рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю" - уточняют в пресс-службе.Стоимость проезда до места лечения и обратно ветеранам СВО компенсируют по заявлению с приложением билета. Проезд и пребывание в реабилитационных центрах сопровождающих ветеранов с инвалидностью I группы или нуждаемостью в сопровождении также оплатит Соцфонд.Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма, сообщала ранее замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в КрымуИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииВ Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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социальный фонд россии, новости сво, ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, новости
Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 году

Ветераны СВО будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда

19:29 15.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ветераны СВО с нового года смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду России. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.
"Длительность реабилитации составит до 25 дней, санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Пройти санаторно-курортное лечение можно будет раз в год", - сказано в сообщении.
При направлении в реабилитационные центры специалисты Соцфонда обеспечат персональное сопровождение каждого ветерана, учтут данные медико-социальной экспертизы, при необходимости проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление.
"Подать заявление можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу. С февраля появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение двух рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю" - уточняют в пресс-службе.
Стоимость проезда до места лечения и обратно ветеранам СВО компенсируют по заявлению с приложением билета. Проезд и пребывание в реабилитационных центрах сопровождающих ветеранов с инвалидностью I группы или нуждаемостью в сопровождении также оплатит Соцфонд.
Более 60 получивших инвалидность участников специальной военной операции в следующем году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма, сообщала ранее замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось.
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