И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации
В Крымском федеральном университете открыли центр физической реабилитации
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФизиотерапия и реабилитация – одно из самых востребованных направлений подготовки в курортном Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов.
"Сегодня очень много внимания уделяется вопросам исследования в области реабилитации. На территории нашего мединститута открыт центр физической реабилитации, где работают ученые – биологи, физиологи, ученые в области адаптивной физической культуры, ученые-медики. Их работа направлена на оценку функционального состояния человека при заболеваниях, в норме и при различных травмах. Включая не только физические травмы, но и проблематику, связанную с нейропсихическим и нейропсихологическим заболеваниями", - рассказал Курьянов.
По его словам, этот центр может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе, и для военнослужащих, участников СВО.
Как ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики, Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции.
Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления.
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