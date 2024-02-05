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И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации
И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации - РИА Новости Крым, 05.02.2024
И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации
В КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T16:37
2024-02-05T16:37
кфу (крымский федеральный университет)
армия и флот
реабилитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов.По его словам, этот центр может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе, и для военнослужащих, участников СВО.Как ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики, Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции.Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – ПутинСпасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 годуПутин назвал численность российских военных в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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кфу (крымский федеральный университет), армия и флот, реабилитация, новости, новости крыма, общество, крым, владимир курьянов
И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации

В Крымском федеральном университете открыли центр физической реабилитации

16:37 05.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФизиотерапия и реабилитация – одно из самых востребованных направлений подготовки в курортном Крыму
Физиотерапия и реабилитация – одно из самых востребованных направлений подготовки в курортном Крыму - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов.

"Сегодня очень много внимания уделяется вопросам исследования в области реабилитации. На территории нашего мединститута открыт центр физической реабилитации, где работают ученые – биологи, физиологи, ученые в области адаптивной физической культуры, ученые-медики. Их работа направлена на оценку функционального состояния человека при заболеваниях, в норме и при различных травмах. Включая не только физические травмы, но и проблематику, связанную с нейропсихическим и нейропсихологическим заболеваниями", - рассказал Курьянов.

По его словам, этот центр может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе, и для военнослужащих, участников СВО.
Как ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики, Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции.
Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления.
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КФУ (Крымский федеральный университет)Армия и флотРеабилитацияНовостиНовости КрымаОбществоКрымВладимир Курьянов
 
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