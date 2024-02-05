https://crimea.ria.ru/20240205/i-dlya-boytsov-svo-v-kfu-otkryt-tsentr-fizicheskoy-reabilitatsii-1134703550.html

И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации

И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации - РИА Новости Крым, 05.02.2024

И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации

В КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T16:37

2024-02-05T16:37

2024-02-05T16:37

кфу (крымский федеральный университет)

армия и флот

реабилитация

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владимир курьянов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов.По его словам, этот центр может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе, и для военнослужащих, участников СВО.Как ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики, Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции.Правительство России упростило процедуру получения технических средств реабилитации (ТСР) для участников спецоперации. Теперь бойцы могут получить их без заявления.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – ПутинСпасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 годуПутин назвал численность российских военных в зоне СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), армия и флот, реабилитация, новости, новости крыма, общество, крым, владимир курьянов