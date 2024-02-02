https://crimea.ria.ru/20240202/krym-mozhet-pomoch-s-reabilitatsiey-boytsov-svo-iz-yuzhnoy-osetii-1134656881.html

Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии

Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии

Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T19:59

2024-02-02T19:59

2024-02-02T20:12

эксклюзивы риа новости крым

крым

южная осетия

общество

ветераны сво

герои сво

здравоохранение в крыму и севастополе

помощь бойцам сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134656765_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_d7ab0c40a28ca0f61b957793edd0b3b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики.По словам министра, в ходе визита в Крым стороны также обсудили другие аспекты сотрудничества в области курортологии, в частности, развитие целебных минеральных источников в Южной Осетии."В нашей республике только доступных источников целебных вод насчитывается порядка 450. Из них 280 досконально исследованы, это уникальные воды, которых нет практически нигде. Россия, в том числе Крым, могли бы помочь нам в их обустройстве и развитии. Крым – это известная здравница, имеющая огромный опыт в области курортологии. Мы будем полезны друг другу, по крайней мере надо к этому стремиться", – отметил он.Джигкаев также сообщил, что этой весной в Южной Осетии планируется провести большой международный конгресс по здравоохранению с участием представителей Москвы, Белоруссии, всех республик Кавказа, Крыма, Ставропольского и Краснодарского края.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.Делегации обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые стороны могут предоставлять друг другу, возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Затронули и вопрос организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияПутин назвал численность российских военных в зоне СВОСемьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин

https://crimea.ria.ru/20240119/spasayuschie-boytsov-svo-mediki-budut-poluchat-vyplaty-v-2024-godu-1134326065.html

крым

южная осетия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, южная осетия, общество, ветераны сво, герои сво, здравоохранение в крыму и севастополе, помощь бойцам сво, новости крыма