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Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии
Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии
Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T19:59
2024-02-02T19:59
2024-02-02T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики.По словам министра, в ходе визита в Крым стороны также обсудили другие аспекты сотрудничества в области курортологии, в частности, развитие целебных минеральных источников в Южной Осетии."В нашей республике только доступных источников целебных вод насчитывается порядка 450. Из них 280 досконально исследованы, это уникальные воды, которых нет практически нигде. Россия, в том числе Крым, могли бы помочь нам в их обустройстве и развитии. Крым – это известная здравница, имеющая огромный опыт в области курортологии. Мы будем полезны друг другу, по крайней мере надо к этому стремиться", – отметил он.Джигкаев также сообщил, что этой весной в Южной Осетии планируется провести большой международный конгресс по здравоохранению с участием представителей Москвы, Белоруссии, всех республик Кавказа, Крыма, Ставропольского и Краснодарского края.Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.Делегации обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые стороны могут предоставлять друг другу, возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Затронули и вопрос организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияПутин назвал численность российских военных в зоне СВОСемьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
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крым, южная осетия, общество, ветераны сво, герои сво, здравоохранение в крыму и севастополе, помощь бойцам сво, новости крыма
Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии
Участвующие в СВО бойцы из Южной Осетии могут пройти реабилитацию в Крыму – власти
19:59 02.02.2024 (обновлено: 20:12 02.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Цхинвал и Симферополь обсуждают возможность реабилитации в Крыму военнослужащих и добровольцев из Южной Осетии, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джигкаев, находящийся на полуострове с рабочим визитом в составе делегации правительства республики.
"Из 50 тысяч человек, составляющих население Южной Осетии, более трех с половиной тысяч комбатантов находится там (в зоне СВО – ред.). Мы обсудили это с коллегами из Крыма. Когда мы победим, будет очень много комбатантов, которые будут возвращаться. Очень важна их правильная реабилитация, и Крым может в этом помочь", – сказал Джигкаев.
По словам министра, в ходе визита в Крым стороны также обсудили другие аспекты сотрудничества в области курортологии, в частности, развитие целебных минеральных источников в Южной Осетии.
"В нашей республике только доступных источников целебных вод насчитывается порядка 450. Из них 280 досконально исследованы, это уникальные воды, которых нет практически нигде. Россия, в том числе Крым, могли бы помочь нам в их обустройстве и развитии. Крым – это известная здравница, имеющая огромный опыт в области курортологии. Мы будем полезны друг другу, по крайней мере надо к этому стремиться", – отметил он.
Джигкаев также сообщил, что этой весной в Южной Осетии планируется провести большой международный конгресс по здравоохранению с участием представителей Москвы, Белоруссии, всех республик Кавказа, Крыма, Ставропольского и Краснодарского края.
Делегация правительства Южной Осетии находится с рабочим визитом в Крыму
. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации Соглашения.
Делегации обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые стороны могут предоставлять друг другу, возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Затронули и вопрос организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма.
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