Делегация из Южной Осетии прибыла в Крым: как будут сотрудничать
Делегация из Южной Осетии прибыла в Крым для налаживания связей между республиками
15:42 02.02.2024 (обновлено: 16:59 02.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Церемония прошла в правительстве республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Делегация Южной Осетии во главе с зампредседателя правительства республики Дзамболатом Тадтаевым находится с рабочим визитом на полуострове. В пятницу члены делегации встретились с коллегами из Крыма. В подписании итоговых документов по результатам переговоров принял участие вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы провели серьезный разговор о том, как сложились наши братские отношения. Подписали два документа. Первый документ больше технического плана – это некий регламент нашей работы, который должен быть в качестве рамок проведения нашей комиссии. А субстантивным документом – протокол совместного заседания рабочей группы по выполнению соглашения, подписанного между Южной Осетией и Крымом о всестороннем сотрудничестве", – сказал Мурадов журналистам.
По словам вице-премьера Крыма, делегации обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые стороны могут предоставлять друг другу, возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Затронули и вопрос организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма.
"Мы подробно обсудили достаточно детально тот план мероприятий, который был подписан. Это десять крупных направлений, 33 мероприятия, которые мы последовательно реализуем. Мы в течение месяца-двух должны отработать конкретные товарные позиции, которые интересуют потребителей в Южной Осетии. Также мы обозначили свои товарные группы, которые мы можем поставить в Крым, если потребителя на полуострове это заинтересует", – отметил Дзамболат Тадтаев.
По его словам, республика заинтересована в технологиях, используемых в агропромышленном комплексе Крыма, сотрудничестве в области здравоохранения, а также культурном обмене. В частности, республика готова направить свою делегацию в Крым и здесь провести Дни культуры Южной Осетии.
Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Городского совета Керчи, один их обсуждаемых вопросов – соглашение между городами-побратимами Керчью и Цхинвалом.
"На заседании обсуждают вопросы по реализации соглашения об установлении побратимских связей между городами Цхинвал и Керчь, представителем от которой выступает заместитель главы администрации Игорь Крутьков", – пояснили в горсовете.
Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием городской округ Керчь и городом Цхинвал было подписано в рамках V Ялтинского международного экономического форума 18 апреля 2019 года. Согласно документу, сторонами запланировано развитие взаимоотношений в экономической, культурной и иных сферах жизнедеятельности городов.
© РИА Новости КрымПервое заседание совместной рабочей группы по реализации соглашения между Советом министров Республики Крым и правительством республики Южная Осетия
© РИА Новости Крым
Первое заседание совместной рабочей группы по реализации соглашения между Советом министров Республики Крым и правительством республики Южная Осетия
В конце января текущего года соглашение о побратимских связях подписали крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа. Подписание состоялось в рамках визита делегации из Крыма в Латинскую Америку. По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.
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