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Делегация из Южной Осетии прибыла в Крым: как будут сотрудничать

Делегация из Южной Осетии прибыла в Крым: как будут сотрудничать - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Делегация из Южной Осетии прибыла в Крым: как будут сотрудничать

В пятницу в Симферополе подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T15:42

2024-02-02T15:42

2024-02-02T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации Соглашения между Советом министров Крыма и правительством Южной Осетии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Церемония прошла в правительстве республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.Делегация Южной Осетии во главе с зампредседателя правительства республики Дзамболатом Тадтаевым находится с рабочим визитом на полуострове. В пятницу члены делегации встретились с коллегами из Крыма. В подписании итоговых документов по результатам переговоров принял участие вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По словам вице-премьера Крыма, делегации обсудили весь спектр вопросов сотрудничества и договорились о том, чтобы определить конкретные перечни товаров, которые стороны могут предоставлять друг другу, возможности для наращивания взаимного товарооборота, а также развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Затронули и вопрос организации отдыха детей из Южной Осетии на территории Крыма.По его словам, республика заинтересована в технологиях, используемых в агропромышленном комплексе Крыма, сотрудничестве в области здравоохранения, а также культурном обмене. В частности, республика готова направить свою делегацию в Крым и здесь провести Дни культуры Южной Осетии.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Городского совета Керчи, один их обсуждаемых вопросов – соглашение между городами-побратимами Керчью и Цхинвалом.Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием городской округ Керчь и городом Цхинвал было подписано в рамках V Ялтинского международного экономического форума 18 апреля 2019 года. Согласно документу, сторонами запланировано развитие взаимоотношений в экономической, культурной и иных сферах жизнедеятельности городов.В конце января текущего года соглашение о побратимских связях подписали крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа. Подписание состоялось в рамках визита делегации из Крыма в Латинскую Америку. По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с ЯлтойВоенные академии России и Китая подписали меморандум о побратимствеВ МИД ответили Парижу на обвинения в побратимстве Евпатории и Мариньяна

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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