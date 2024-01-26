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Ялта и Гранада стали городами-побратимами

Ялта и Гранада стали городами-побратимами - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Ялта и Гранада стали городами-побратимами

Крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T08:54

2024-01-26T08:54

2024-01-26T09:07

ялта

ирина кивико

янина павленко

новости крыма

никарагуа

города-побратимы

гранада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК.Подписание состоялось в рамках визита делегации из Крыма в Латинскую Америку. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.Кроме того, в рамках визита была открыта выставка, посвященная 10-летию Крымской весны. Ранее сирийский город Латакия стал побратимом Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с ЯлтойВоенные академии России и Китая подписали меморандум о побратимствеВ МИД ответили Парижу на обвинения в побратимстве Евпатории и Мариньяна

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никарагуа

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2024

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ялта, ирина кивико, янина павленко, новости крыма, никарагуа, города-побратимы, гранада