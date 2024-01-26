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Ялта и Гранада стали городами-побратимами - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Ялта и Гранада стали городами-побратимами
Ялта и Гранада стали городами-побратимами - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Ялта и Гранада стали городами-побратимами
Крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T08:54
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ирина кивико
янина павленко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК.Подписание состоялось в рамках визита делегации из Крыма в Латинскую Америку. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.Кроме того, в рамках визита была открыта выставка, посвященная 10-летию Крымской весны. Ранее сирийский город Латакия стал побратимом Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с ЯлтойВоенные академии России и Китая подписали меморандум о побратимствеВ МИД ответили Парижу на обвинения в побратимстве Евпатории и Мариньяна
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ялта, ирина кивико, янина павленко, новости крыма, никарагуа, города-побратимы, гранада
Ялта и Гранада стали городами-побратимами

Крымская Ялта и Гранада в Никарагуа подписали соглашение о побратимстве

08:54 26.01.2024 (обновлено: 09:07 26.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта подписала соглашение о побратимстве с мэрией города Гранада Республика Никарагуа
Ялта подписала соглашение о побратимстве с мэрией города Гранада Республика Никарагуа
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Крымская Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития РК.
Подписание состоялось в рамках визита делегации из Крыма в Латинскую Америку.
"Это знаковое событие для нашей республики и России в целом. Это первое соглашение о породнении, которое было подписано между городом в Латинской Америке и городом в российском Крыму. Можно сказать, что Ялта "прорубила" окно в Латинскую Америку. Будем дружить, будем помогать друг другу по-родственному, и готовы заключать новые соглашения с латиноамериканскими городами", - отметила председатель Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.
Кроме того, в рамках визита была открыта выставка, посвященная 10-летию Крымской весны.
"Вместе с мэром города Росарио Кальдера открыли выставку, посвященную 10-летию Крымской весны – она вызвала очень большой интерес. Всегда открыты для сотрудничества с добрыми друзьями, в какой бы точке мира они не находились. С теми, кто готов вместе идти дорогой созидания и развития, а не санкций и вражды!" - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Ранее сирийский город Латакия стал побратимом Ялты.
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ЯлтаИрина КивикоЯнина ПавленкоНовости КрымаНикарагуаГорода-побратимыГранада
 
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