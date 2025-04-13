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Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии
Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии
Спрос на курортную недвижимость, а с ним и ее стоимость, в Крыму растут в геометрической прогрессии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T07:08
2025-04-13T07:08
крым
радио "спутник в крыму"
евпатория
недвижимость
недвижимость в крыму
общество
деньги
новости крыма
дарья плотникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Спрос на курортную недвижимость, а с ним и ее стоимость, в Крыму растут в геометрической прогрессии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков республики Дарья Плотникова.По ее словам, традиционно популярный Южный берег Крыма, особенно Ялта и Алушта, остаются в топе по спросу, однако из-за ограниченных возможностей для застройщиков число проектов здесь невелико.Так, если в среднем цена квадратного метра курортной недвижимости в Крыму немногим больше 260 тысяч рублей, то западное побережье показывает цифры крупнее, отметила она."Там есть сделки со стоимостью квадратного метра уже выше, чем 500 тысяч рублей. То есть мы постепенно за счет Евпатории приближаемся к показателям Краснодарского края, где квадратный метр традиционно выше в цене", – сказала эксперт.В целом число сделок на рынке курортной недвижимости в Крыму выросло в разы благодаря активному развитию западного побережья Крыма, отметила Плотникова.Ранее Плотникова предсказала большой рост в Крыму кондо-отелей, в которых желающие смогут инвестировать средства, купив номера (лоты) и зарабатывать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и ЕвропыКто и зачем скупает недорогое жилье в КрымуКакое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, недвижимость, недвижимость в крыму, общество, деньги, новости крыма, дарья плотникова
Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии

В Крыму за год выкуплена курортная недвижимость на 100 миллиардов рублей

07:08 13.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Спрос на курортную недвижимость, а с ним и ее стоимость, в Крыму растут в геометрической прогрессии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков республики Дарья Плотникова.
По ее словам, традиционно популярный Южный берег Крыма, особенно Ялта и Алушта, остаются в топе по спросу, однако из-за ограниченных возможностей для застройщиков число проектов здесь невелико.
"А вот Евпатория – уникальный случай на рынке недвижимости Крыма. Спрос там растет в геометрической прогрессии. А растет спрос, растет и стоимость", – сказала Плотникова.
Так, если в среднем цена квадратного метра курортной недвижимости в Крыму немногим больше 260 тысяч рублей, то западное побережье показывает цифры крупнее, отметила она.
"Там есть сделки со стоимостью квадратного метра уже выше, чем 500 тысяч рублей. То есть мы постепенно за счет Евпатории приближаемся к показателям Краснодарского края, где квадратный метр традиционно выше в цене", – сказала эксперт.
В целом число сделок на рынке курортной недвижимости в Крыму выросло в разы благодаря активному развитию западного побережья Крыма, отметила Плотникова.
"На 100 миллиардов приобрели курортной недвижимости в Крыму в прошлом году, и это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, в 2023. Это и инвесторы, и люди, которые рассматривают переезд или летнюю резиденцию для себя в Крыму, и интересуются полуостровом, тенденция сохраняется. И я полагаю, что и в этом году мы тоже увидим существенный рост к 2024 году", – спрогнозировала эксперт.
Ранее Плотникова предсказала большой рост в Крыму кондо-отелей, в которых желающие смогут инвестировать средства, купив номера (лоты) и зарабатывать.
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