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Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
В Симферополе растет спрос на квартиры в новостройках, а в Севастополе – на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T08:33
2025-02-10T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе растет спрос на квартиры в новостройках, а в Севастополе – на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса "Авито. Недвижимость" по итогам IV квартала 2024 года.Выбор первичного жилья вырос в 29 из 43 городов исследования. Заметнее всего предложение увеличилось в Липецке – на 71%, в Симферополе – на 45%, в Кемерово – на 39%. Выбор вторичной недвижимости показал рост в 35 из 45 городов, попавших в исследование платформы. В частности, в Севастополе предложение по всем типам таких квартир увеличилось на 12%, а больше всего покупатели интересовались двухкомнатными квартирами и студиями.В целом по стране интерес к "первичке" сильнее всего растет в Красноярске, Кемерове, Воронеже, ко "вторичке" – в Кемерово, Москве и Новосибирске. При это самые дешевые "вторичные" квартиры предлагают в Смоленске – за самую доступную просили 3,9 млн рублей, самые дорогие – в Москве: средняя цена по итогам IV квартала прошлого года – 31,6 млн рублей. В Севастополе средняя стоимость квартиры составила 8,5 млн рублей, стоимость квадратного метра – 167 тыс рублей.Цены на квартиры в новостройках в среднем по стране снизились на 1% по сравнению с III кварталом 2024 года, а стоимость квадратного метра – на 2%. Наиболее доступная стоимость квадратного метра в новостройках зафиксирована в Смоленске – 93 тысячи рублей. Самые высокие цены за "квадрат" отмечены в Сочи – 464 тысячи рублей. В Симферополе средняя стоимость квартиры в новостройке составила 8,2 млн рублей или 153 тысячи рублей за квадратный метр, приводит сервис данные исследования.В Севастополе предложение квартир в новостройках за последнее время также выросло на 33%. Средняя стоимость квартиры в новостройке составила 8,8 млн рублей, а стоимость квадратного метра – 171 тысячу рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноАренда жилья в Крыму: полуостров - в числе антилидеров по доступностиЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит

В Симферополе растет спрос на квартиры в новостройках – исследование

08:33 10.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе растет спрос на квартиры в новостройках, а в Севастополе – на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса "Авито. Недвижимость" по итогам IV квартала 2024 года.

"В Симферополе спрос на квартиры в новостройках вырос на 49%… В Севастополе спрос на вторичном рынке жилья вырос на 17%", – приводят статистику аналитики.

Выбор первичного жилья вырос в 29 из 43 городов исследования. Заметнее всего предложение увеличилось в Липецке – на 71%, в Симферополе – на 45%, в Кемерово – на 39%. Выбор вторичной недвижимости показал рост в 35 из 45 городов, попавших в исследование платформы. В частности, в Севастополе предложение по всем типам таких квартир увеличилось на 12%, а больше всего покупатели интересовались двухкомнатными квартирами и студиями.
В целом по стране интерес к "первичке" сильнее всего растет в Красноярске, Кемерове, Воронеже, ко "вторичке" – в Кемерово, Москве и Новосибирске. При это самые дешевые "вторичные" квартиры предлагают в Смоленске – за самую доступную просили 3,9 млн рублей, самые дорогие – в Москве: средняя цена по итогам IV квартала прошлого года – 31,6 млн рублей. В Севастополе средняя стоимость квартиры составила 8,5 млн рублей, стоимость квадратного метра – 167 тыс рублей.
Цены на квартиры в новостройках в среднем по стране снизились на 1% по сравнению с III кварталом 2024 года, а стоимость квадратного метра – на 2%. Наиболее доступная стоимость квадратного метра в новостройках зафиксирована в Смоленске – 93 тысячи рублей. Самые высокие цены за "квадрат" отмечены в Сочи – 464 тысячи рублей. В Симферополе средняя стоимость квартиры в новостройке составила 8,2 млн рублей или 153 тысячи рублей за квадратный метр, приводит сервис данные исследования.
В Севастополе предложение квартир в новостройках за последнее время также выросло на 33%. Средняя стоимость квартиры в новостройке составила 8,8 млн рублей, а стоимость квадратного метра – 171 тысячу рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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