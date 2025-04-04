Рейтинг@Mail.ru
На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250404/na-nedvizhimost-v-krymu-stali-okhotitsya-grazhdane-ssha-i-evropy-1145423727.html
На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы
На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы - РИА Новости Крым, 04.04.2025
На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы
Количество заявок от американцев, канадцев и европейцев на приобретение недвижимости в Крыму резко возросло после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T08:01
2025-04-04T08:01
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
мнения
недвижимость
недвижимость в крыму
строительство
сша
европейский союз (ес)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145385044_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a50955e05c7dadb375d8f9de2680cd95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Количество заявок от американцев, канадцев и европейцев на приобретение недвижимости в Крыму резко возросло после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.По его словам, в последнее время в Крыму "сильно возросло количество заявок из Канады, Америки, Европы"."Интерес резко возрос у данной категории. На сегодняшний день их составляет 3% от общего потока. Однако нас удивляет само появление такого сегмента клиентов - раньше их было ноль", – поделился Цехин.По его мнению, этому способствовало изменение новостной повестки в Евросоюзе, Канаде и Америке с приходом к власти в США Дональда Трампа.Многие иностранцы покупают дома и земельные участки под строительство "для жизни" на юго-востоке Крыма, в частности, в районе Судака, отметил он. По словам Цехина, там "уже формируется некое сообщество переселенцев из Германии", так как "эта часть полуострова им очень нравится"."А в Ялте, Алуште они приобретают недвижимость для сдачи в аренду. Это какие-то квартиры либо апартаменты для того, чтобы формировать себе небольшой пассивный доход к пенсии", – добавил эксперт.Желающих купить недвижимость в Крыму, по словам Цехина, за рубежом гораздо больше, чем иллюстрирует статистика приобретений, но у многих иностранцев возникают трудности, которые тормозят процесс или делают его невозможным."Многие из них не могут приобрести недвижимость, потому что не имеют российского паспорта, несмотря на то, что русскоговорящие. А в Крыму это могут только граждане Российской Федерации либо иностранные граждане дружественных стран, таких как Белоруссия, Узбекистан", – пояснил он.Во многих странах иностранцам запрещено покупать землю, поэтому отсутствие такой возможности в российском Крыму зарубежных клиентов не удивляет, но из-за невозможности купить квартиры "они, конечно, расстраиваются", однако отчаиваются не все – ищут пути решения, заметил Цехин."У многих из них есть родственники с российскими паспортами. Поэтому обычно эта ситуация решается таким образом, что оформляется недвижимость на каких-то родственников, которые имеют российские паспорта. Либо даже некоторые потенциальные покупатели находятся в стадии получения гражданства", – рассказал он.Но самой большой проблемой на сегодняшний день является не отсутствие у иностранного покупателя паспорта РФ, а невозможность в нынешних условиях вывести деньги со счетов в банках своей страны, сказал Цехин."Есть некоторые страны, которые более лояльно относятся к криптовалютам. Есть различные пути решения переводов. Однако все-таки часто именно это является причиной того, что клиент не может приобрести недвижимость в Крыму", – заключил эксперт.Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал рост спроса и цен на квартиры на вторичном рынке жилья в Крыму более чем на 20% до конца 2025 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами
крым
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145385044_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a3ebbf3a79d6f26626533cd55f3dae68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мнения, недвижимость, недвижимость в крыму, строительство, сша, европейский союз (ес), общество
На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы

Граждане Америки и Европы резко заинтересовались покупкой недвижимости в Крыму – эксперт

08:01 04.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Количество заявок от американцев, канадцев и европейцев на приобретение недвижимости в Крыму резко возросло после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.
По его словам, в последнее время в Крыму "сильно возросло количество заявок из Канады, Америки, Европы".
"Интерес резко возрос у данной категории. На сегодняшний день их составляет 3% от общего потока. Однако нас удивляет само появление такого сегмента клиентов - раньше их было ноль", – поделился Цехин.
По его мнению, этому способствовало изменение новостной повестки в Евросоюзе, Канаде и Америке с приходом к власти в США Дональда Трампа.
"Когда медиа начали говорить о том, что Крым уже предметом торга не является, что Россия впереди и тенденции идут к тому, что конфликт скоро завершится, аудитория русскоговорящая, которая живет за рубежом, начала очень пристальное уделять внимание Крыму и оставлять заявки, интересоваться, что и сколько стоит", – сказал эксперт.
Многие иностранцы покупают дома и земельные участки под строительство "для жизни" на юго-востоке Крыма, в частности, в районе Судака, отметил он. По словам Цехина, там "уже формируется некое сообщество переселенцев из Германии", так как "эта часть полуострова им очень нравится".
"А в Ялте, Алуште они приобретают недвижимость для сдачи в аренду. Это какие-то квартиры либо апартаменты для того, чтобы формировать себе небольшой пассивный доход к пенсии", – добавил эксперт.
Желающих купить недвижимость в Крыму, по словам Цехина, за рубежом гораздо больше, чем иллюстрирует статистика приобретений, но у многих иностранцев возникают трудности, которые тормозят процесс или делают его невозможным.
"Многие из них не могут приобрести недвижимость, потому что не имеют российского паспорта, несмотря на то, что русскоговорящие. А в Крыму это могут только граждане Российской Федерации либо иностранные граждане дружественных стран, таких как Белоруссия, Узбекистан", – пояснил он.
Во многих странах иностранцам запрещено покупать землю, поэтому отсутствие такой возможности в российском Крыму зарубежных клиентов не удивляет, но из-за невозможности купить квартиры "они, конечно, расстраиваются", однако отчаиваются не все – ищут пути решения, заметил Цехин.
"У многих из них есть родственники с российскими паспортами. Поэтому обычно эта ситуация решается таким образом, что оформляется недвижимость на каких-то родственников, которые имеют российские паспорта. Либо даже некоторые потенциальные покупатели находятся в стадии получения гражданства", – рассказал он.
Но самой большой проблемой на сегодняшний день является не отсутствие у иностранного покупателя паспорта РФ, а невозможность в нынешних условиях вывести деньги со счетов в банках своей страны, сказал Цехин.
"Есть некоторые страны, которые более лояльно относятся к криптовалютам. Есть различные пути решения переводов. Однако все-таки часто именно это является причиной того, что клиент не может приобрести недвижимость в Крыму", – заключил эксперт.
Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал рост спроса и цен на квартиры на вторичном рынке жилья в Крыму более чем на 20% до конца 2025 года.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года
Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНовости КрымаМненияНедвижимостьНедвижимость в КрымуСтроительствоСШАЕвропейский Союз (ЕС)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему
09:33В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище
09:15След гения Андрея Тарковского: "Смерти нет!"
09:00"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен
08:38"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов
08:26За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять лет
08:01На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы
07:41Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
07:23107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами России
07:18Дмитриев назвал одну из главных тем переговоров с США
07:07Защитники земли русской: как Красная армия освободила Братиславу
06:53Когда США снимут санкции против России
06:38КОС "Южные" в Севастополе достроят к концу 2026 года – Развожаев
06:18ВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненый
06:02Продовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
00:01Туманы и дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 апреля
23:52Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
22:33Новые пошлины США и весенний призыв в Крыму – главное за день
21:51Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий
Лента новостейМолния