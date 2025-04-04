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На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы

На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы - РИА Новости Крым, 04.04.2025

На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы

Количество заявок от американцев, канадцев и европейцев на приобретение недвижимости в Крыму резко возросло после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T08:01

2025-04-04T08:01

2025-04-04T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Количество заявок от американцев, канадцев и европейцев на приобретение недвижимости в Крыму резко возросло после прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.По его словам, в последнее время в Крыму "сильно возросло количество заявок из Канады, Америки, Европы"."Интерес резко возрос у данной категории. На сегодняшний день их составляет 3% от общего потока. Однако нас удивляет само появление такого сегмента клиентов - раньше их было ноль", – поделился Цехин.По его мнению, этому способствовало изменение новостной повестки в Евросоюзе, Канаде и Америке с приходом к власти в США Дональда Трампа.Многие иностранцы покупают дома и земельные участки под строительство "для жизни" на юго-востоке Крыма, в частности, в районе Судака, отметил он. По словам Цехина, там "уже формируется некое сообщество переселенцев из Германии", так как "эта часть полуострова им очень нравится"."А в Ялте, Алуште они приобретают недвижимость для сдачи в аренду. Это какие-то квартиры либо апартаменты для того, чтобы формировать себе небольшой пассивный доход к пенсии", – добавил эксперт.Желающих купить недвижимость в Крыму, по словам Цехина, за рубежом гораздо больше, чем иллюстрирует статистика приобретений, но у многих иностранцев возникают трудности, которые тормозят процесс или делают его невозможным."Многие из них не могут приобрести недвижимость, потому что не имеют российского паспорта, несмотря на то, что русскоговорящие. А в Крыму это могут только граждане Российской Федерации либо иностранные граждане дружественных стран, таких как Белоруссия, Узбекистан", – пояснил он.Во многих странах иностранцам запрещено покупать землю, поэтому отсутствие такой возможности в российском Крыму зарубежных клиентов не удивляет, но из-за невозможности купить квартиры "они, конечно, расстраиваются", однако отчаиваются не все – ищут пути решения, заметил Цехин."У многих из них есть родственники с российскими паспортами. Поэтому обычно эта ситуация решается таким образом, что оформляется недвижимость на каких-то родственников, которые имеют российские паспорта. Либо даже некоторые потенциальные покупатели находятся в стадии получения гражданства", – рассказал он.Но самой большой проблемой на сегодняшний день является не отсутствие у иностранного покупателя паспорта РФ, а невозможность в нынешних условиях вывести деньги со счетов в банках своей страны, сказал Цехин."Есть некоторые страны, которые более лояльно относятся к криптовалютам. Есть различные пути решения переводов. Однако все-таки часто именно это является причиной того, что клиент не может приобрести недвижимость в Крыму", – заключил эксперт.Ранее руководитель филиала агентства недвижимости Евгений Кошелев спрогнозировал рост спроса и цен на квартиры на вторичном рынке жилья в Крыму более чем на 20% до конца 2025 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на жилье в Крыму до конца 2025 года Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мнения, недвижимость, недвижимость в крыму, строительство, сша, европейский союз (ес), общество