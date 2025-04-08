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Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости

Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости

В ближайшие годы в Крыму появится множество объектов на рынке коммерческой недвижимости, где особое место займут так называемые кондо-отели. Любой желающий... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T06:02

2025-04-08T06:02

2025-04-08T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в Крыму появится множество объектов на рынке коммерческой недвижимости, где особое место займут так называемые кондо-отели. Любой желающий сможет инвестировать средства, купив в них номера (лоты) и зарабатывать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Крыма Дарья Плотникова.По словам Плотниковой, на рынке коммерческой недвижимости сегодня появляется много новых продуктов, и Крым в этом смысле не отстает.Наряду с местными застройщиками в Крыму теперь работают и крупные федеральные игроки, которые "постепенно осваивают прибрежную зону и строят комфортное жилье у моря, в том числе квази-жилье, апартаменты и современные отели", сказала Плотникова."И сегодня есть такой тренд: появится множество отелей и с гостиничными компаниями под управлением крупных отельных операторов, и небольшие отели апарт-отели, как мы их называем, с сервисом доверительного управления", – уточнила Плотникова.Отличительной особенностью таких апарт-отелей (иначе – кондо-отели) является множество собственников, причем "инвестором может стать каждый", отметила она.Свои "лоты", то есть номера, потенциальные инвесторы приобретают, как правило, еще на этапе строительства. Причем сразу с обременением – договором, согласно которому купленные помещения отдаются оператору отеля в управление, а фактически в аренду, объяснила Плотникова.По ее словам, сейчас в городе Саки проектируется крупнейший отельный комплекс, в котором будет как раз такой трендовый микс: и 4-хзвездочный отель, и кондо-отели "с возможностью приобрести недвижимость для себя", – сказала Плотникова.В рамках программы "Пять морей и озеро Байкал" в Крыму строятся огромные отельные комплексы "Золотые пески России" в Евпатории, и там тоже очень скоро можно будет приобрести инвестиционную недвижимость, добавила она.По словам Плотниковой, кондо-отели обещают массово появиться повсюду на Юге России, который сегодня очень активно развивается. К тому же, на такую недвижимость есть большой спрос, ведь все, что будет нужно собственнику – это "просто считать доходы", отметила она."Все управление, обслуживание берет на себя отельный оператор. Некоторые из них пока еще не гарантируют, но индикативно обещают доходность 14%, и это достаточно высокий показатель, а также среднегодовую загрузку около 60%. Для системных инвесторов это, конечно, очень интересно. Но и для несистемных, которые, например, приобретают квартиры под сдачу, такой формат недвижимости будет более привлекательный, чем жилье", – заключила эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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