https://crimea.ria.ru/20250408/kondo-oteli-v-krymu-chto-nado-znat-o-novom-trende-rynka-nedvizhimosti-1145497634.html
Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
В ближайшие годы в Крыму появится множество объектов на рынке коммерческой недвижимости, где особое место займут так называемые кондо-отели. Любой желающий... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T06:02
2025-04-08T06:02
2025-04-08T06:02
крым
дарья плотникова
недвижимость
недвижимость в крыму
отели крыма
новости крыма
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd6c5137963427f1d066430d674066e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в Крыму появится множество объектов на рынке коммерческой недвижимости, где особое место займут так называемые кондо-отели. Любой желающий сможет инвестировать средства, купив в них номера (лоты) и зарабатывать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Крыма Дарья Плотникова.По словам Плотниковой, на рынке коммерческой недвижимости сегодня появляется много новых продуктов, и Крым в этом смысле не отстает.Наряду с местными застройщиками в Крыму теперь работают и крупные федеральные игроки, которые "постепенно осваивают прибрежную зону и строят комфортное жилье у моря, в том числе квази-жилье, апартаменты и современные отели", сказала Плотникова."И сегодня есть такой тренд: появится множество отелей и с гостиничными компаниями под управлением крупных отельных операторов, и небольшие отели апарт-отели, как мы их называем, с сервисом доверительного управления", – уточнила Плотникова.Отличительной особенностью таких апарт-отелей (иначе – кондо-отели) является множество собственников, причем "инвестором может стать каждый", отметила она.Свои "лоты", то есть номера, потенциальные инвесторы приобретают, как правило, еще на этапе строительства. Причем сразу с обременением – договором, согласно которому купленные помещения отдаются оператору отеля в управление, а фактически в аренду, объяснила Плотникова.По ее словам, сейчас в городе Саки проектируется крупнейший отельный комплекс, в котором будет как раз такой трендовый микс: и 4-хзвездочный отель, и кондо-отели "с возможностью приобрести недвижимость для себя", – сказала Плотникова.В рамках программы "Пять морей и озеро Байкал" в Крыму строятся огромные отельные комплексы "Золотые пески России" в Евпатории, и там тоже очень скоро можно будет приобрести инвестиционную недвижимость, добавила она.По словам Плотниковой, кондо-отели обещают массово появиться повсюду на Юге России, который сегодня очень активно развивается. К тому же, на такую недвижимость есть большой спрос, ведь все, что будет нужно собственнику – это "просто считать доходы", отметила она."Все управление, обслуживание берет на себя отельный оператор. Некоторые из них пока еще не гарантируют, но индикативно обещают доходность 14%, и это достаточно высокий показатель, а также среднегодовую загрузку около 60%. Для системных инвесторов это, конечно, очень интересно. Но и для несистемных, которые, например, приобретают квартиры под сдачу, такой формат недвижимости будет более привлекательный, чем жилье", – заключила эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки Где в Крыму квартиры не подорожают в ближайшие два года - мнение эксперта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_251accdc9b008c93d0316928b1e0b6fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дарья плотникова, недвижимость, недвижимость в крыму, отели крыма, новости крыма, мнения
Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
Кондо-отели в Крыму – новый тренд на рынке инвестиционной недвижимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым.
В ближайшие годы в Крыму появится множество объектов на рынке коммерческой недвижимости, где особое место займут так называемые кондо-отели. Любой желающий сможет инвестировать средства, купив в них номера (лоты) и зарабатывать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Крыма Дарья Плотникова.
По словам Плотниковой, на рынке коммерческой недвижимости сегодня появляется много новых продуктов, и Крым в этом смысле не отстает.
"Сейчас есть некоторый спад в сфере жилой недвижимости, что связано с ограничениями в ипотеке. И, конечно, застройщики переориентируются на рынок нежилой недвижимости, которая традиционно не зависит от внешних обстоятельств", – сказала эксперт.
Наряду с местными застройщиками в Крыму теперь работают и крупные федеральные игроки, которые "постепенно осваивают прибрежную зону и строят комфортное жилье у моря, в том числе квази-жилье, апартаменты и современные отели", сказала Плотникова.
"И сегодня есть такой тренд: появится множество отелей и с гостиничными компаниями под управлением крупных отельных операторов, и небольшие отели апарт-отели, как мы их называем, с сервисом доверительного управления", – уточнила Плотникова.
Отличительной особенностью таких апарт-отелей (иначе – кондо-отели) является множество собственников, причем "инвестором может стать каждый", отметила она.
Свои "лоты", то есть номера, потенциальные инвесторы приобретают, как правило, еще на этапе строительства. Причем сразу с обременением – договором, согласно которому купленные помещения отдаются оператору отеля в управление, а фактически в аренду, объяснила Плотникова.
"Такие форматы отелей строятся по 214 федеральному закону ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…" – ред.). В Сочи есть такой опыт, активно развивается Архыз. И у нас в Крыму уже есть такие примеры на восточном и на западном побережье", – сказала Плотникова.
По ее словам, сейчас в городе Саки проектируется крупнейший отельный комплекс, в котором будет как раз такой трендовый микс: и 4-хзвездочный отель, и кондо-отели "с возможностью приобрести недвижимость для себя", – сказала Плотникова.
В рамках программы "Пять морей и озеро Байкал" в Крыму строятся огромные отельные комплексы "Золотые пески России" в Евпатории
, и там тоже очень скоро можно будет приобрести инвестиционную недвижимость, добавила она.
По словам Плотниковой, кондо-отели обещают массово появиться повсюду на Юге России, который сегодня очень активно развивается. К тому же, на такую недвижимость есть большой спрос, ведь все, что будет нужно собственнику – это "просто считать доходы", отметила она.
"Все управление, обслуживание берет на себя отельный оператор. Некоторые из них пока еще не гарантируют, но индикативно обещают доходность 14%, и это достаточно высокий показатель, а также среднегодовую загрузку около 60%. Для системных инвесторов это, конечно, очень интересно. Но и для несистемных, которые, например, приобретают квартиры под сдачу, такой формат недвижимости будет более привлекательный, чем жилье", – заключила эксперт.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: