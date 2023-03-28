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Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой
Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой
Администрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщило немецкое издание Schwäbische. Действие соответствующих РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T12:43
2023-03-28T12:43
ялта
янина павленко
баден-баден
германия
политика
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Администрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщило немецкое издание Schwäbische. Действие соответствующих договоров приостановлено, потому что "мы поддерживаем ценности свободы, демократии и верховенства закона", цитирует издание позицию властей курорта.Глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала случившееся в своем официальном телеграм-канале.Павленко процитировала публичное письмо о побратимстве Ялты и Баден-Бадена, написанное почетным гражданином города Ялты, уполномоченным по связям с Ялтой Общества дружбы с городами-побратимами Баден-Бадена Жераром Элем. Документ опубликовало немецкое издание "Goodnews4". Последний обещал "не сидеть сложа руки" и продолжать деятельность в меру своих возможностей."Даже если это партнерство было "заморожено" с 2014 года, когда Крым был воссоединен с Россией, это не означает, что с тех пор оно замерло, - утверждает в статье Жерар Эль. - Мы с женой Утой Эль организовали две поездки граждан в Ялту после 2014 года и до сих пор поддерживаем дружеские отношения между двумя городами через Интернет. Как сообщила Янина Павленко, в Ялте супруги Эль были дважды, а после затопления города в 2021 году организовали сбор в Баден-Бадене сбор средств и приобрели на них музыкальные инструменты для ялтинской школы № 12.Побратимское сотрудничество с Баден-Баденом было установлено в 2000 году. В Ялте "Общество друзей Баден-Бадена" появилось 10 лет назад, благодаря чему курортную столицу Крыма посетило множество граждан Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростымИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрутНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите
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РИА Новости Крым
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96
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ялта, янина павленко, баден-баден, германия, политика, в мире, общество
Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой

Власти немецкого Баден-Бадена отказались от побратимских отношений с Ялтой

12:43 28.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Администрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщило немецкое издание Schwäbische. Действие соответствующих договоров приостановлено, потому что "мы поддерживаем ценности свободы, демократии и верховенства закона", цитирует издание позицию властей курорта.
Глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала случившееся в своем официальном телеграм-канале.
"Никаких официальных писем не получали. В любом случае остаемся друзьями огромного числа жителей города, которые любят Ялту, наш российский Крым", - написала она.
Павленко процитировала публичное письмо о побратимстве Ялты и Баден-Бадена, написанное почетным гражданином города Ялты, уполномоченным по связям с Ялтой Общества дружбы с городами-побратимами Баден-Бадена Жераром Элем. Документ опубликовало немецкое издание "Goodnews4". Последний обещал "не сидеть сложа руки" и продолжать деятельность в меру своих возможностей.
"Даже если это партнерство было "заморожено" с 2014 года, когда Крым был воссоединен с Россией, это не означает, что с тех пор оно замерло, - утверждает в статье Жерар Эль. - Мы с женой Утой Эль организовали две поездки граждан в Ялту после 2014 года и до сих пор поддерживаем дружеские отношения между двумя городами через Интернет.
Как сообщила Янина Павленко, в Ялте супруги Эль были дважды, а после затопления города в 2021 году организовали сбор в Баден-Бадене сбор средств и приобрели на них музыкальные инструменты для ялтинской школы № 12.
Побратимское сотрудничество с Баден-Баденом было установлено в 2000 году. В Ялте "Общество друзей Баден-Бадена" появилось 10 лет назад, благодаря чему курортную столицу Крыма посетило множество граждан Германии.
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ЯлтаЯнина ПавленкоБаден-БаденГерманияПолитикаВ миреОбщество
 
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