https://crimea.ria.ru/20230328/bolshe-ne-pobratimy-v-baden-badene-priostanovili-dogovor-s-yaltoy-1127810500.html

Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой

Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Больше не побратимы: в Баден-Бадене приостановили договор с Ялтой

Администрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщило немецкое издание Schwäbische. Действие соответствующих РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:43

2023-03-28T12:43

2023-03-28T12:43

ялта

янина павленко

баден-баден

германия

политика

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387195_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1241c5220bfb1930a0140827237ef4a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Администрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщило немецкое издание Schwäbische. Действие соответствующих договоров приостановлено, потому что "мы поддерживаем ценности свободы, демократии и верховенства закона", цитирует издание позицию властей курорта.Глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала случившееся в своем официальном телеграм-канале.Павленко процитировала публичное письмо о побратимстве Ялты и Баден-Бадена, написанное почетным гражданином города Ялты, уполномоченным по связям с Ялтой Общества дружбы с городами-побратимами Баден-Бадена Жераром Элем. Документ опубликовало немецкое издание "Goodnews4". Последний обещал "не сидеть сложа руки" и продолжать деятельность в меру своих возможностей."Даже если это партнерство было "заморожено" с 2014 года, когда Крым был воссоединен с Россией, это не означает, что с тех пор оно замерло, - утверждает в статье Жерар Эль. - Мы с женой Утой Эль организовали две поездки граждан в Ялту после 2014 года и до сих пор поддерживаем дружеские отношения между двумя городами через Интернет. Как сообщила Янина Павленко, в Ялте супруги Эль были дважды, а после затопления города в 2021 году организовали сбор в Баден-Бадене сбор средств и приобрели на них музыкальные инструменты для ялтинской школы № 12.Побратимское сотрудничество с Баден-Баденом было установлено в 2000 году. В Ялте "Общество друзей Баден-Бадена" появилось 10 лет назад, благодаря чему курортную столицу Крыма посетило множество граждан Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкурортов Крыма: сезон будет непростымИз Крыма в Скадовск запускают новый автобусный маршрутНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите

ялта

баден-баден

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, баден-баден, германия, политика, в мире, общество