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Новости СВО: ВСУ потеряли еще более 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Новости СВО: ВСУ потеряли еще более 1300 боевиков за сутки
Новости СВО: ВСУ потеряли еще более 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Новости СВО: ВСУ потеряли еще более 1300 боевиков за сутки
Российские военные уничтожили за сутки еще 1320 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T15:39
2024-11-25T15:39
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 1320 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Группировки войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразила пять контратак. Противник потерял до 400 боевиков, боевую машину пехоты, четыре пикапа и американское орудие М101, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 300 солдат ВСУ, два автомобиля, два американских орудия M119, станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак. Противник потерял свыше 440 человек, танк, два автомобиля и гаубицу Д-30.Подразделения "Востока" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ликвидировали до 110 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и самоходную артустановку "Акация".Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 вражеских солдат, три автомобиля и американскую гаубицу М777 производства США.Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеВосемь баллистических ракет сбили над регионами РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Новости СВО: ВСУ потеряли еще более 1300 боевиков за сутки

Еще более 1300 боевиков ВСУ уничтожены на фронтах спецоперации за сутки

15:39 25.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 1320 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Группировки войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразила пять контратак. Противник потерял до 400 боевиков, боевую машину пехоты, четыре пикапа и американское орудие М101, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 300 солдат ВСУ, два автомобиля, два американских орудия M119, станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак. Противник потерял свыше 440 человек, танк, два автомобиля и гаубицу Д-30.
Подразделения "Востока" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ликвидировали до 110 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и самоходную артустановку "Акация".
Подразделения "Днепра" уничтожили до 40 вражеских солдат, три автомобиля и американскую гаубицу М777 производства США.
Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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