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Евросоюз согласовал ответ на пошлины США

Евросоюз согласовал ответ на пошлины США - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Евросоюз согласовал ответ на пошлины США

Постоянные представители стран Европейского союза утвердили контрмеры в ответ на введенные Соединенными Штатами Америки пошлины на импорт алюминия и стали. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T17:38

2025-04-09T17:38

2025-04-09T17:38

сша

пошлина

европейский союз (ес)

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дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Постоянные представители стран Европейского союза утвердили контрмеры в ответ на введенные Соединенными Штатами Америки пошлины на импорт алюминия и стали. Об этом со ссылкой на Еврокомиссию пишет РИА Новости.Отмечается, что дополнительные тарифы будут действовать с 15 апреля.По планам ЕС ответные контрмеры против пошлин США будут вводится в два этапа: в апреле и мае. При этом, как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов к диалогу с Вашингтоном о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.США уже повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – 9 апреля они достигнут 104 процентов.Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами СШАКак после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаЕвропа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пошлина, европейский союз (ес), еврокомиссия, экономика, в мире, новости, дональд трамп