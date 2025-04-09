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Евросоюз согласовал ответ на пошлины США - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Евросоюз согласовал ответ на пошлины США
Евросоюз согласовал ответ на пошлины США - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Евросоюз согласовал ответ на пошлины США
Постоянные представители стран Европейского союза утвердили контрмеры в ответ на введенные Соединенными Штатами Америки пошлины на импорт алюминия и стали. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T17:38
2025-04-09T17:38
сша
пошлина
европейский союз (ес)
еврокомиссия
экономика
в мире
новости
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Постоянные представители стран Европейского союза утвердили контрмеры в ответ на введенные Соединенными Штатами Америки пошлины на импорт алюминия и стали. Об этом со ссылкой на Еврокомиссию пишет РИА Новости.Отмечается, что дополнительные тарифы будут действовать с 15 апреля.По планам ЕС ответные контрмеры против пошлин США будут вводится в два этапа: в апреле и мае. При этом, как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов к диалогу с Вашингтоном о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.США уже повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – 9 апреля они достигнут 104 процентов.Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами СШАКак после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаЕвропа может пересмотреть санкции против России из-за пошлин США – мнение
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РИА Новости Крым
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сша, пошлина, европейский союз (ес), еврокомиссия, экономика, в мире, новости, дональд трамп
Евросоюз согласовал ответ на пошлины США

Евросоюз утвердил контрмеры на пошлины США на импорт стали и алюминия

17:38 09.04.2025
 
© Getty Images / Hesham ElsherifГотовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге. Архивное фото
Готовая продукция на сталелитейном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге. Архивное фото
© Getty Images / Hesham Elsherif
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Постоянные представители стран Европейского союза утвердили контрмеры в ответ на введенные Соединенными Штатами Америки пошлины на импорт алюминия и стали. Об этом со ссылкой на Еврокомиссию пишет РИА Новости.
"Сегодня государства – члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", – говорится в документе.
Отмечается, что дополнительные тарифы будут действовать с 15 апреля.
По планам ЕС ответные контрмеры против пошлин США будут вводится в два этапа: в апреле и мае. При этом, как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов к диалогу с Вашингтоном о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.
США уже повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – 9 апреля они достигнут 104 процентов.
Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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СШАПошлинаЕвропейский Союз (ЕС)ЕврокомиссияЭкономикаВ миреНовостиДональд Трамп
 
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