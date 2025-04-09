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"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории
"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории - РИА Новости Крым, 09.04.2025
"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории
Новый кольцевой водопровод позволит равномерно распределять ресурс по всей Евпатории и минимизировать прорывы в трубах. Об этом рассказал представитель... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T17:14
2025-04-09T17:14
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Новый кольцевой водопровод позволит равномерно распределять ресурс по всей Евпатории и минимизировать прорывы в трубах. Об этом рассказал представитель подрядной организации Павел Кирпичников.Проблемы с водоснабжением в городе существуют не первый год. Старые трубы, уложенные в 1963 году, периодически прорывает. По словам местных жителей, только за последние шесть месяцев авария на пересечении улиц Вольной и Белогубца происходит второй раз. При этом горожане с пониманием относятся к сложностям и ограничениям во время строительства и ремонта, поскольку ожидают, что конечный результат исправит ситуацию с водой в городе.Подрядчик, который занимается строительством нового водовода, объясняет, что частые аварии происходят не только из-за изношенности сетей, но и из-за резких перепадов давления в трубах."В старом водопроводе в связи с большой протяженностью сетей заходит два бара. До конца города доходит только единица. Идут очень большие потери по давлению. Поэтому, если человеку не хватает в конце города давления, значит, его надо поднять в начале", – уточняет Павел Кирпичников.Вода в старые сети поступает со стороны въезда в город. Новый трубопровод подключают с другого конца. Таким образом систему закольцуют. Давление выровняется, а возможные аварийные работы в будущем будут протекать гораздо быстрее и без существенных ограничений, заверил Павел Кирпичников.Готовность нового водовода – 68%. Общая протяженность – 12 километров. Работы планируют завершить в декабре текущего года. Параллельно в городе строят новый накопительный резервуар и насосную станцию."У нас было четыре резервуара объемом 10 тысяч кубических метров. Построили еще один на 12,5. То есть теперь будет больше чистой воды в запасе на аварийный случай", – рассказывает Павел Кирпичников.А вот насосная станция готова на 60%. Первый запуск планируют осуществить в июне. Если специалисты удостоверятся, что объект можно вводить в эксплуатацию, старую систему перекачки воды отключат на реконструкцию до сентября. После подключения обоих комплексов в городе также увеличится запас мощностей для качественного водоснабжения, добавил подрядчик.Новый водовод строят по программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". На работы выделили больше двух миллиардов рублей.Кроме того, в Евпатории ремонтируют еще около 12 километров магистрального водовода и порядка 12 километров сетей, снабжающих водой поселки Новоозерное и Мирный, рассказал ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик в эфире радио "Спутник в Крыму". Эти сети планируют привести в порядок за три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работыЧернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю водыЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
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"Аварий не будет": как новые сети повлияют на водоснабжение Евпатории

Новый водовод в Евпатории прослужит 100 лет – подрядчик

17:14 09.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Новый кольцевой водопровод позволит равномерно распределять ресурс по всей Евпатории и минимизировать прорывы в трубах. Об этом рассказал представитель подрядной организации Павел Кирпичников.
Проблемы с водоснабжением в городе существуют не первый год. Старые трубы, уложенные в 1963 году, периодически прорывает. По словам местных жителей, только за последние шесть месяцев авария на пересечении улиц Вольной и Белогубца происходит второй раз.
"Трубы старые, что сделать. У нас не было воды со второго по шестое апреля, день побыла и опять вот авария, опять на сутки. У меня стоит бочка двухсотлитровая, мы ее никогда не выливаем. Ванну еще набираем, ведра. Смотрю, когда предупреждают, и подготавливаюсь", – рассказывает жительница Евпатории Елена Гришина.
При этом горожане с пониманием относятся к сложностям и ограничениям во время строительства и ремонта, поскольку ожидают, что конечный результат исправит ситуацию с водой в городе.
"Пусть строят, мы за. Даже если будут отключения, ничего. Мы справимся, мы готовы. Главное конечная цель", – рассказывает евпаторийка Зоя Скульбедина.
Подрядчик, который занимается строительством нового водовода, объясняет, что частые аварии происходят не только из-за изношенности сетей, но и из-за резких перепадов давления в трубах.
"В старом водопроводе в связи с большой протяженностью сетей заходит два бара. До конца города доходит только единица. Идут очень большие потери по давлению. Поэтому, если человеку не хватает в конце города давления, значит, его надо поднять в начале", – уточняет Павел Кирпичников.
Вода в старые сети поступает со стороны въезда в город. Новый трубопровод подключают с другого конца. Таким образом систему закольцуют. Давление выровняется, а возможные аварийные работы в будущем будут протекать гораздо быстрее и без существенных ограничений, заверил Павел Кирпичников.

"Сделаем одно давление. Будет меньше прорывов, меньше ремонтных работ. Сети дольше прослужат. По гарантии их срок 100 лет", – уточняет подрядчик.

Готовность нового водовода – 68%. Общая протяженность – 12 километров. Работы планируют завершить в декабре текущего года. Параллельно в городе строят новый накопительный резервуар и насосную станцию.
"У нас было четыре резервуара объемом 10 тысяч кубических метров. Построили еще один на 12,5. То есть теперь будет больше чистой воды в запасе на аварийный случай", – рассказывает Павел Кирпичников.
А вот насосная станция готова на 60%. Первый запуск планируют осуществить в июне. Если специалисты удостоверятся, что объект можно вводить в эксплуатацию, старую систему перекачки воды отключат на реконструкцию до сентября. После подключения обоих комплексов в городе также увеличится запас мощностей для качественного водоснабжения, добавил подрядчик.
Новый водовод строят по программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". На работы выделили больше двух миллиардов рублей.
Кроме того, в Евпатории ремонтируют еще около 12 километров магистрального водовода и порядка 12 километров сетей, снабжающих водой поселки Новоозерное и Мирный, рассказал ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик в эфире радио "Спутник в Крыму". Эти сети планируют привести в порядок за три года.
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