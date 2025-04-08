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Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды
Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды
Ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная. Об этом заявил начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T19:43
2025-04-08T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная. Об этом заявил начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский. 7 апреля доктор технических наук завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, Илья Николенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что основной источник питьевой воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище – сегодня наполнено меньше, чем 40% (26,9 млн кубометров), при это набирает очень малые объемы.В пресс-службе добавили, что для обеспечения севастопольцев водой в 2021 году был введен в эксплуатацию ковшевой водозабор на реке Бельбек. "Основное его (Бельбекского водозабора – ред.) назначение – обеспечение дополнительного водоснабжения города в сочетании с подачей воды из Чернореченского водохранилища как основного источника", – уточнил Покровский.По его словам, мощность подачи очищенной воды на водозаборе составляет 50 тысяч кубических метров в сутки, и после его запуска ситуация с водоснабжением в Севастополе значительно улучшилась. В сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважинВодохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяцКрым переходит к маловодному периоду – гидрологи
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Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды

В Севастополе оценили ситуацию с водой на фоне потерь в Чернореченском водохранилище

19:43 08.04.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяЧернореченское водохранилище в Севастополе
Чернореченское водохранилище в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная. Об этом заявил начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский.
7 апреля доктор технических наук завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, Илья Николенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что основной источник питьевой воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище – сегодня наполнено меньше, чем 40% (26,9 млн кубометров), при это набирает очень малые объемы.

"Специалисты "Водоканала" уверенно заверяют: имеющихся запасов хватает на обеспечение города водой", – цитирует Покровского правительство города.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения севастопольцев водой в 2021 году был введен в эксплуатацию ковшевой водозабор на реке Бельбек.
"Основное его (Бельбекского водозабора – ред.) назначение – обеспечение дополнительного водоснабжения города в сочетании с подачей воды из Чернореченского водохранилища как основного источника", – уточнил Покровский.
По его словам, мощность подачи очищенной воды на водозаборе составляет 50 тысяч кубических метров в сутки, и после его запуска ситуация с водоснабжением в Севастополе значительно улучшилась.

"На сегодняшний день ситуация с водоснабжением стабильная и даже в случае жаркого лета в кранах севастопольцев будет вода", – заверил Покровский.

В сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года.
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