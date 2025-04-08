https://crimea.ria.ru/20250408/chernorechenskoe-vodokhranilische-meleet--khvatit-li-sevastopolyu-vody-1145524480.html

Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды

Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды

Ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная. Об этом заявил начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T19:43

2025-04-08T19:43

2025-04-08T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с водоснабжением в Севастополе стабильная. Об этом заявил начальник службы водоснабжения "Водоканал" Владислав Покровский. 7 апреля доктор технических наук завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, Илья Николенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что основной источник питьевой воды в Севастополе – Чернореченское водохранилище – сегодня наполнено меньше, чем 40% (26,9 млн кубометров), при это набирает очень малые объемы.В пресс-службе добавили, что для обеспечения севастопольцев водой в 2021 году был введен в эксплуатацию ковшевой водозабор на реке Бельбек. "Основное его (Бельбекского водозабора – ред.) назначение – обеспечение дополнительного водоснабжения города в сочетании с подачей воды из Чернореченского водохранилища как основного источника", – уточнил Покровский.По его словам, мощность подачи очищенной воды на водозаборе составляет 50 тысяч кубических метров в сутки, и после его запуска ситуация с водоснабжением в Севастополе значительно улучшилась. В сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважинВодохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяцКрым переходит к маловодному периоду – гидрологи

https://crimea.ria.ru/20250103/simferopolskoe-vodokhranilische-kak-sozdavalos-i-chem-ono-tsenno-dlya-kryma-1142998594.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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