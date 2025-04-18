https://crimea.ria.ru/20250418/sem-naselennykh-punktov-kryma-budut-ostanutsya-bez-elektroenergii-1145771362.html

Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу

Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу

18 апреля семь населенных пунктов Крыма останутся без электроэнергии в связи с плановыми работами на сетях, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T07:46

2025-04-18T07:46

2025-04-18T07:50

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 18 апреля семь населенных пунктов Крыма останутся без электроэнергии в связи с плановыми работами на сетях, сообщили в "Крымэнерго".Электроснабжение будет отсутствовать в Симферополе и Симферопольском районе, а также в городском округе Феодосия."В связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 часов будет отсутствовать электроснабжение в поселке Кирпичное: СОТ "Петровские скалы", СОТ "Петровские высоты", – указывают в ресурсоснабжающей организации.В Симферопольском районе без света будут села Пионерское, Молочное и Дубки, Трудолюбово и Левадки. Планируемое время работ – с 8 до 17 часов вечера.Также будет частично обесточено Приморское в городском округе Феодосия. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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