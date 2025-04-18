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Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу
Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу
18 апреля семь населенных пунктов Крыма останутся без электроэнергии в связи с плановыми работами на сетях, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T07:46
2025-04-18T07:46
2025-04-18T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 18 апреля семь населенных пунктов Крыма останутся без электроэнергии в связи с плановыми работами на сетях, сообщили в "Крымэнерго".Электроснабжение будет отсутствовать в Симферополе и Симферопольском районе, а также в городском округе Феодосия."В связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 часов будет отсутствовать электроснабжение в поселке Кирпичное: СОТ "Петровские скалы", СОТ "Петровские высоты", – указывают в ресурсоснабжающей организации.В Симферопольском районе без света будут села Пионерское, Молочное и Дубки, Трудолюбово и Левадки. Планируемое время работ – с 8 до 17 часов вечера.Также будет частично обесточено Приморское в городском округе Феодосия. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Семь населенных пунктов Крыма остались без света в пятницу
В Крыму 18 апреля семь населенных пунктов остались без электроэнергии
07:46 18.04.2025 (обновлено: 07:50 18.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 18 апреля семь населенных пунктов Крыма останутся без электроэнергии в связи с плановыми работами на сетях, сообщили в "Крымэнерго".
Электроснабжение будет отсутствовать в Симферополе и Симферопольском районе, а также в городском округе Феодосия.
"В связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 часов будет отсутствовать электроснабжение в поселке Кирпичное: СОТ "Петровские скалы", СОТ "Петровские высоты", – указывают в ресурсоснабжающей организации.
В Симферопольском районе без света будут села Пионерское, Молочное и Дубки, Трудолюбово и Левадки. Планируемое время работ – с 8 до 17 часов вечера.
Также будет частично обесточено Приморское в городском округе Феодосия. С полным списком
улиц можно ознакомиться на сайте "Крымэнерго".
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