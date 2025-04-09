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Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы
Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы
Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года, что позволит подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые в настоящий момент... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T11:35
2025-04-09T11:35
радио "спутник в крыму"
евпатория
водоснабжение
водовод
вода крыма
крым
новости крыма
максим новик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года, что позволит подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые в настоящий момент не обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик."Объект будет окончен к концу года. Это контрактные сроки", – сказал он.Новик подчеркнул, что масштабная работа над новым объектом включает в себя несколько этапов. Строительство линейной части водовода диаметром 600 мм и длиной более 12 километров - его основная часть.Также благодаря тому, что сеть водоснабжения будет закольцована, при проведении аварийных работ восстанавливать подачу воды можно будет быстрее и без существенных ограничений.Кроме того, вместе с кольцевым городским водоводом строится новая насосная станция, а также резервуар чистой воды, "который позволит нам более стабильно и качественно обеспечивать водоснабжение города Евпатория", добавил Новик.Руководитель "Воды Крыма" подчеркнул, что масштабные работы, которые проводились в начале апреля на сетях водоснабжения Евпатории и сопровождались масштабными отключениями потребителей, были не аварийными, а регламентными, "которые необходимо было выполнить" в рамках строительства нового городского водовода."Была действительно острая необходимость в этом для того, чтобы подрядчик мог продолжать выполнение работ и к концу года по контракту сдать их полностью. Это разовая акция. Причем, мы выполнили тот комплекс работ, который в конце года позволит совершенно безболезненно для наших абонентов включить новые объекты… здесь вообще проблем не будет никаких", – заверил Новик.Он напомнил, что строительство нового городского водовода с сопутствующей инфраструктурой в Евпатории финансируется за счет государственных средств и осуществляется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Одновременно "республиканские власти делают все возможное для скорейшего завершения работ по капитальному ремонту магистрального водовода", что позволит существенно сократить потери воды, подчеркнул Новик."Мы выполнили большой комплекс работ и 21 километр в общей сложности за 2023 и 2024 год поменяли, и эти работы будут продолжаться. Мы включаемся в абсолютно все программы, берем инфраструктурные кредиты", – уточнил директор предприятия.По его словам, в рамках соглашения, подписанного между федеральным центром и Республикой Крым взят кредит в размере 3,5 миллиарда рублей для реализации работ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.Капитальный ремонт магистрального водовода в Евпатории по программе модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитан на три года, начиная с 2025-го, отметил он."В текущем году будет выполнена замена еще 3 километров магистрального водовода. К работам мы уже приступаем. И поэтапно за два года – 2026 и 2027 – будет замена еще 9 километров", – сказал Новик.Он напомнил, что процент изношенности сетей водоснабжения в Евпатории составляет не менее 60%, как и в большинстве населенных пунктов Крыма, и все проблемы будут решать поэтапно.Ранее Новик рассказал, когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии на городском водоводе и объяснил причины, из-за которых не все жители города и сел получают ресурс одновременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
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евпатория, водоснабжение, водовод, вода крыма, крым, новости крыма, максим новик
Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы

Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года – Вода Крыма

11:35 09.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваСтроительство магистрального водовода в Евпатории
Строительство магистрального водовода в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года, что позволит подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые в настоящий момент не обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
"Объект будет окончен к концу года. Это контрактные сроки", – сказал он.
Новик подчеркнул, что масштабная работа над новым объектом включает в себя несколько этапов. Строительство линейной части водовода диаметром 600 мм и длиной более 12 километров - его основная часть.
"Это будет обводной водовод городской, который позволит нам замкнуть кольцо в системе водоснабжения и в будущем даже подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые не обеспечены в настоящий момент централизованным водоснабжением", – сказал Новик.
Также благодаря тому, что сеть водоснабжения будет закольцована, при проведении аварийных работ восстанавливать подачу воды можно будет быстрее и без существенных ограничений.
Кроме того, вместе с кольцевым городским водоводом строится новая насосная станция, а также резервуар чистой воды, "который позволит нам более стабильно и качественно обеспечивать водоснабжение города Евпатория", добавил Новик.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваСтроительство магистрального водовода в Евпатории
Строительство магистрального водовода в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Строительство магистрального водовода в Евпатории
"Уже построен в настоящий момент резервуар чистой воды объемом 12,5 тысяч метров кубических. То есть это дополнительный объем воды, который может аккумулироваться и в случае каких-то аварийных ситуаций использоваться… Это еще на четверть больше существующего парка резервуаров. То есть у нас четыре было по 10 тысяч – и построили пятый", – рассказал Новик.
Руководитель "Воды Крыма" подчеркнул, что масштабные работы, которые проводились в начале апреля на сетях водоснабжения Евпатории и сопровождались масштабными отключениями потребителей, были не аварийными, а регламентными, "которые необходимо было выполнить" в рамках строительства нового городского водовода.
"Была действительно острая необходимость в этом для того, чтобы подрядчик мог продолжать выполнение работ и к концу года по контракту сдать их полностью. Это разовая акция. Причем, мы выполнили тот комплекс работ, который в конце года позволит совершенно безболезненно для наших абонентов включить новые объекты… здесь вообще проблем не будет никаких", – заверил Новик.
Он напомнил, что строительство нового городского водовода с сопутствующей инфраструктурой в Евпатории финансируется за счет государственных средств и осуществляется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Одновременно "республиканские власти делают все возможное для скорейшего завершения работ по капитальному ремонту магистрального водовода", что позволит существенно сократить потери воды, подчеркнул Новик.
"Мы выполнили большой комплекс работ и 21 километр в общей сложности за 2023 и 2024 год поменяли, и эти работы будут продолжаться. Мы включаемся в абсолютно все программы, берем инфраструктурные кредиты", – уточнил директор предприятия.
По его словам, в рамках соглашения, подписанного между федеральным центром и Республикой Крым взят кредит в размере 3,5 миллиарда рублей для реализации работ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.
"И из них 3 миллиарда – на город Евпаторию. То есть это еще порядка 12 километров магистрального водовода и порядка 12 километров на Новоозерное и Мирный (поселки – ред.)", – уточнил Новик.
Капитальный ремонт магистрального водовода в Евпатории по программе модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитан на три года, начиная с 2025-го, отметил он.
"В текущем году будет выполнена замена еще 3 километров магистрального водовода. К работам мы уже приступаем. И поэтапно за два года – 2026 и 2027 – будет замена еще 9 километров", – сказал Новик.
Он напомнил, что процент изношенности сетей водоснабжения в Евпатории составляет не менее 60%, как и в большинстве населенных пунктов Крыма, и все проблемы будут решать поэтапно.
"Учитывая объем бедствия и состояние наших сетей было решено одно направление довести до логического завершения… Не то что финансового ресурса не хватает – не всегда хватает качественных подрядчиков, чтобы выполнять работы везде одномоментно. Решаем проблему Евпатории – идем дальше", – резюмировал Новик.
Ранее Новик рассказал, когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии на городском водоводе и объяснил причины, из-за которых не все жители города и сел получают ресурс одновременно.
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