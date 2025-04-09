https://crimea.ria.ru/20250409/novyy-koltsevoy-i-magistralnyy-vodovody-evpatorii-kak-idut-raboty--1145533964.html

Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы

Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы

Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года, что позволит подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые в настоящий момент... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T11:35

2025-04-09T11:35

2025-04-09T11:35

радио "спутник в крыму"

евпатория

водоснабжение

водовод

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крым

новости крыма

максим новик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года, что позволит подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые в настоящий момент не обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик."Объект будет окончен к концу года. Это контрактные сроки", – сказал он.Новик подчеркнул, что масштабная работа над новым объектом включает в себя несколько этапов. Строительство линейной части водовода диаметром 600 мм и длиной более 12 километров - его основная часть.Также благодаря тому, что сеть водоснабжения будет закольцована, при проведении аварийных работ восстанавливать подачу воды можно будет быстрее и без существенных ограничений.Кроме того, вместе с кольцевым городским водоводом строится новая насосная станция, а также резервуар чистой воды, "который позволит нам более стабильно и качественно обеспечивать водоснабжение города Евпатория", добавил Новик.Руководитель "Воды Крыма" подчеркнул, что масштабные работы, которые проводились в начале апреля на сетях водоснабжения Евпатории и сопровождались масштабными отключениями потребителей, были не аварийными, а регламентными, "которые необходимо было выполнить" в рамках строительства нового городского водовода."Была действительно острая необходимость в этом для того, чтобы подрядчик мог продолжать выполнение работ и к концу года по контракту сдать их полностью. Это разовая акция. Причем, мы выполнили тот комплекс работ, который в конце года позволит совершенно безболезненно для наших абонентов включить новые объекты… здесь вообще проблем не будет никаких", – заверил Новик.Он напомнил, что строительство нового городского водовода с сопутствующей инфраструктурой в Евпатории финансируется за счет государственных средств и осуществляется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.Одновременно "республиканские власти делают все возможное для скорейшего завершения работ по капитальному ремонту магистрального водовода", что позволит существенно сократить потери воды, подчеркнул Новик."Мы выполнили большой комплекс работ и 21 километр в общей сложности за 2023 и 2024 год поменяли, и эти работы будут продолжаться. Мы включаемся в абсолютно все программы, берем инфраструктурные кредиты", – уточнил директор предприятия.По его словам, в рамках соглашения, подписанного между федеральным центром и Республикой Крым взят кредит в размере 3,5 миллиарда рублей для реализации работ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.Капитальный ремонт магистрального водовода в Евпатории по программе модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитан на три года, начиная с 2025-го, отметил он."В текущем году будет выполнена замена еще 3 километров магистрального водовода. К работам мы уже приступаем. И поэтапно за два года – 2026 и 2027 – будет замена еще 9 километров", – сказал Новик.Он напомнил, что процент изношенности сетей водоснабжения в Евпатории составляет не менее 60%, как и в большинстве населенных пунктов Крыма, и все проблемы будут решать поэтапно.Ранее Новик рассказал, когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии на городском водоводе и объяснил причины, из-за которых не все жители города и сел получают ресурс одновременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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