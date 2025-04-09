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В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым
В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым
В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового Александра Седлецкого-Федотова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T17:52
2025-04-09T17:52
2025-04-09T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового Александра Седлецкого-Федотова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Тelegram-канале.Александр родился и вырос в Великом Новгороде. Там окончил училище по специальности машинист автокрана. После школы служил два года в мотострелковых войсках, демобилизовался и работал в сфере продажи и обслуживания автотранспорта в Новгороде.Александр погиб при выполнении боевой задачи в ходе освобождения Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, утраты, герои сво, михаил развожаев
В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым
В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым – Развозжаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового Александра Седлецкого-Федотова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Тelegram-канале.
Александр родился и вырос в Великом Новгороде. Там окончил училище по специальности машинист автокрана. После школы служил два года в мотострелковых войсках, демобилизовался и работал в сфере продажи и обслуживания автотранспорта в Новгороде.
"В Севастополь Александр переехал в 2017 году. В 2020 году был осужден за нарушение законодательства и отправлен в места лишения свободы. Там он решил подписать контракт с Минобороны, прошел подготовку и был направлен в зону СВО в воздушно-десантные войска. В боях проявил смелость и успешно выполнял задачи командования", – поделился Развозжаев.
Александр погиб при выполнении боевой задачи в ходе освобождения Курской области.
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