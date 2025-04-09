https://crimea.ria.ru/20250409/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-aleksandrom-sedletskim-fedotovym-1145550770.html

В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым

В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым

В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового Александра Седлецкого-Федотова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T17:52

2025-04-09T17:52

2025-04-09T17:52

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новости крыма

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утраты

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового Александра Седлецкого-Федотова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Тelegram-канале.Александр родился и вырос в Великом Новгороде. Там окончил училище по специальности машинист автокрана. После школы служил два года в мотострелковых войсках, демобилизовался и работал в сфере продажи и обслуживания автотранспорта в Новгороде.Александр погиб при выполнении боевой задачи в ходе освобождения Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, утраты, герои сво, михаил развожаев