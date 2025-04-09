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Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
В Дмитрове Московской области прокуратура устанавливает обстоятельства убийства несовершеннолетним 9-летнего мальчика. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T15:37
2025-04-09T15:40
московская область
новости
происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Дмитрове Московской области прокуратура устанавливает обстоятельства убийства несовершеннолетним 9-летнего мальчика.По предварительной информации, на 9-летнего мальчика напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионераВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
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московская область, новости, происшествия, убийство
Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье

Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье – дело в прокуратуре

15:37 09.04.2025 (обновлено: 15:40 09.04.2025)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Дмитрове Московской области прокуратура устанавливает обстоятельства убийства несовершеннолетним 9-летнего мальчика.
По предварительной информации, на 9-летнего мальчика напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.

"Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.
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Московская областьНовостиПроисшествияУбийство
 
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