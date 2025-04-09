https://crimea.ria.ru/20250409/podrostok-ubil-9-letnego-malchika-v-podmoskove-1145547472.html

Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье

Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье

В Дмитрове Московской области прокуратура устанавливает обстоятельства убийства несовершеннолетним 9-летнего мальчика. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T15:37

2025-04-09T15:37

2025-04-09T15:40

московская область

новости

происшествия

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Дмитрове Московской области прокуратура устанавливает обстоятельства убийства несовершеннолетним 9-летнего мальчика.По предварительной информации, на 9-летнего мальчика напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил из ревности к сожительнице: в Крыму осудили беглого украинца"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионераВ Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца

московская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, новости, происшествия, убийство