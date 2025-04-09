https://crimea.ria.ru/20250409/efremov-dal-pervyy-kommentariy-posle-osvobozhdeniya-iz-kolonii-1145549931.html

Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов приехал к себе домой в Москву и дал первый короткий комментарий прессе. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T16:35

2025-04-09T16:35

2025-04-09T16:35

россия

новости

михаил ефремов

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов приехал к себе домой в Москву и дал первый короткий комментарий прессе.24 марта суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. 9 апреля адвокат сообщил, что артист покинул стены колонии и уехал в Москву. Возле дома его встретили журналисты.Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Михаил Ефремов вышел из колонии В Сети появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗОЕфремов собирается отсудить у пострадавших 600 тысяч рублей

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, михаил ефремов, суд