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Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии
Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии
Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов приехал к себе домой в Москву и дал первый короткий комментарий прессе. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T16:35
2025-04-09T16:35
2025-04-09T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов приехал к себе домой в Москву и дал первый короткий комментарий прессе.24 марта суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. 9 апреля адвокат сообщил, что артист покинул стены колонии и уехал в Москву. Возле дома его встретили журналисты.Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Михаил Ефремов вышел из колонии В Сети появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗОЕфремов собирается отсудить у пострадавших 600 тысяч рублей
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россия, новости, михаил ефремов, суд
Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии
Ефремов после освобождения еще раз выразил соболезнование семье погибшего в ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов приехал к себе домой в Москву и дал первый короткий комментарий прессе.
24 марта суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. 9 апреля адвокат сообщил, что артист покинул стены колонии и уехал в Москву. Возле дома его встретили журналисты.
"Чувствую себя не очень, сейчас говорить ничего не могу. Сразу очень много впечатлений. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", - сказал Ефремов и отказался от дальнейшего общения с прессой.
Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.
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