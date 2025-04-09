https://crimea.ria.ru/20250409/vs-rf-udarili-po-proizvodstvu-operativno-takticheskikh-raket-na-ukraine-1145544954.html

ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине

ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2025

ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине

Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T14:47

2025-04-09T14:47

2025-04-09T14:52

новости сво

министерство обороны рф

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_3fddf19b2046c675a77fbc00255f6752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха производства ударных беспилотников и места их хранения, скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.Российские средства ПВО сбили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдары по Украине: где разрушены военные объекты"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу