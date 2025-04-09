Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250409/vs-rf-udarili-po-proizvodstvu-operativno-takticheskikh-raket-na-ukraine-1145544954.html
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2025
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T14:47
2025-04-09T14:52
новости сво
министерство обороны рф
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_3fddf19b2046c675a77fbc00255f6752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха производства ударных беспилотников и места их хранения, скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.Российские средства ПВО сбили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдары по Украине: где разрушены военные объекты"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_486:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_5d26372fc35b58d2432476aee806569a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине

ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине – Минобороны РФ

14:47 09.04.2025 (обновлено: 14:52 09.04.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет", – сказано в сообщении
Кроме того, поражены цеха производства ударных беспилотников и места их хранения, скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Российские средства ПВО сбили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
Удары по Украине: где разрушены военные объекты
"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
15:37Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
15:31В Симферополе обесточены 20 улиц
15:10Российские военные громят врага в Курской области
15:01Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки
14:47ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
14:27333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
14:15Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
14:00Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
13:45ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
13:40Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
13:24Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма
13:22В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчина
13:13ЦБ назвал торговые войны новым риском
13:07ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ
13:03Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
12:52Легендарная самоходка ИСУ-152 в инфографике РИА Новости Крым
12:43В Крым идут морозы и штормовой ветер
12:34В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
12:15В Керчи перебои с водой из-за аварии
Лента новостейМолния