https://crimea.ria.ru/20250409/vs-rf-udarili-po-proizvodstvu-operativno-takticheskikh-raket-na-ukraine-1145544954.html
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2025
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T14:47
2025-04-09T14:47
2025-04-09T14:52
новости сво
министерство обороны рф
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_3fddf19b2046c675a77fbc00255f6752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Российские военные поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет на Украине. Об этом сообщает в среду в Минобороны РФ.Кроме того, поражены цеха производства ударных беспилотников и места их хранения, скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.Российские средства ПВО сбили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдары по Украине: где разрушены военные объекты"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140322642_486:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_5d26372fc35b58d2432476aee806569a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине – Минобороны РФ
14:47 09.04.2025 (обновлено: 14:52 09.04.2025)