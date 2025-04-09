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Российские военные громят врага в Курской области

Российские военные громят врага в Курской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Российские военные громят врага в Курской области

Еще более 230 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и склады боеприпасов уничтожены за сутки в Курской области. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T15:10

2025-04-09T15:10

2025-04-09T15:10

министерство обороны рф

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Еще более 230 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и склады боеприпасов уничтожены за сутки в Курской области. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" продолжили наступление, поразили формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за суткиВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу