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Российские военные громят врага в Курской области
Российские военные громят врага в Курской области - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Российские военные громят врага в Курской области
Еще более 230 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и склады боеприпасов уничтожены за сутки в Курской области. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T15:10
2025-04-09T15:10
2025-04-09T15:10
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Еще более 230 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и склады боеприпасов уничтожены за сутки в Курской области. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" продолжили наступление, поразили формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за суткиВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные громят врага в Курской области
Еще 230 боевиков ВСУ уничтожены за сутки в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Еще более 230 боевиков ВСУ, а также вражеские вооружения и склады боеприпасов уничтожены за сутки в Курской области. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Подразделениями группировки войск "Север" продолжили наступление, поразили формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также другие вооружения и технику.
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