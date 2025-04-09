https://crimea.ria.ru/20250409/v-krymu-veterany-nachali-poluchat-edinovremennye-vyplaty-ko-dnyu-pobedy-1145550913.html

В Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы

В Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы

В Крыму к 80-летию Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны начали выдавать федеральные и региональные единовременные выплаты. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T16:59

2025-04-09T16:59

2025-04-09T16:59

крым

елена романовская

пособия и выплаты

соцвыплаты

общество

ветераны

80 лет победы

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к 80-летию Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны начали выдавать федеральные и региональные единовременные выплаты. Об этом сообщила зампредседателя правительства Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.Выплаты производит региональное отделение Социального фонда России по Республике Крым. Ветераны получают деньги вместе с пенсией в беззаявительном порядке. Если человек имеет право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому, которое предусматривает более высокий размер.Романовская напомнила, что по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды войны, их вдовы, а также награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией. Для тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма предусмотрена выплата 55 тысяч рублей.Помимо федеральных выплат сегодня осуществлены выплаты из бюджета Республики Крым.Кроме того, региональную выплату в размере 15 тысяч рублей получат 2481 инвалид войны I, II и III групп. Выплаты в размере 7 тысяч рублей предусмотрены для 5747 участников боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания.Общий объем перечисленных средств на региональные выплаты составил 194,2 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготникам Севастополя упростили оплату проездаДля военкоров предложили ввести статус ветерана и льготыКто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, елена романовская, пособия и выплаты, соцвыплаты, общество, ветераны, 80 лет победы, новости крыма