https://crimea.ria.ru/20250425/rossiyskie-voennye-likvidirovali-pochti-9000-ukrainskikh-boevikov-1145970274.html

Российские военные ликвидировали почти 9000 украинских боевиков

Российские военные ликвидировали почти 9000 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Российские военные ликвидировали почти 9000 украинских боевиков

За минувшую неделю российские военные в ходе активного наступления разбили сотни единиц западной техники и ликвидировали 8760 боевиков киевского режима. Об этом РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T14:34

2025-04-25T14:34

2025-04-25T14:34

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. За минувшую неделю российские военные в ходе активного наступления разбили сотни единиц западной техники и ликвидировали 8760 боевиков киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ. В зоне их ответственности потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV, восемь станций РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.Решительные действия группировки войск "Запад" разбили живую силу и технику ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 1535 военнослужащих, три танка. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 автомобилей.Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2065 боевиков.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери – свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машинбоевая машина пехоты Marde производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ.Противник потерял более 990 военнослужащих. Уничтожены 39 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, а также три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Киев потерял свыше 505 военнослужащих.За неделю средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиабомба JDAM и 12 снарядов HIMARS, четыре снаряда Vampire, а также 993 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/gruppovye-udary-po-ukraine-porazheny-mesta-raketnykh-ispytaniy-vsu-1145964901.html

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу