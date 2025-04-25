https://crimea.ria.ru/20250425/v-krymu-izdali-knigu-dlya-detey-o-sobytiyakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-1145971397.html

В Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войны

В Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 25.04.2025

В Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войны

В Симферополе презентовали детскую книгу "Наша Победа. Главные слова", приуроченную к 80-летию Великой Победы. Вся история Великой Отечественной войны в Крыму... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T16:10

2025-04-25T16:10

2025-04-25T16:10

владимир бобков

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали детскую книгу "Наша Победа. Главные слова", приуроченную к 80-летию Великой Победы. Вся история Великой Отечественной войны в Крыму теперь представлена в восемнадцати наиболее важных темах, адаптированных для детской аудитории. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Крыму Владимир Бобков.Сюжет книги построен на исторических событиях времен войны и подкреплен яркими иллюстрациями в исполнении художника просветительских проектов Веры Ершовой."Информацией из этой книги можно пользоваться при ответе на уроке. Учитель примет ее как правильную, потому что она исторически достоверна. Много людей со степенями работали над тем, чтобы выбрать самое, с одной стороны, эмоциональное, а с другой стороны, достоверное для подачи детской аудитории", – сказал Бобков во время презентации в пресс-центре РИА Новости Крым.Авторы проекта преследовали цель написать о Великой Победе простым языком, не перегружая текст датами, фронтами и сложными категориями, соблюдая баланс фактов. Кроме того, в книге важная роль отведена иллюстрациям, исполненным в графическом стиле.Говоря об основных эпизодах, вошедших в книгу, Бобков отметил, что в ней есть глава о начале войны в Крыму. Есть глава об Ишуньских позициях, о легендарной обороне Севастополя и легендарных десантах в Евпатории, Судаке, Феодосии.Как отметила один из авторов проекта помощник проректора по научной и инновационной деятельности Херсонского государственного педагогического университета Людмила Анисимова, возрастной ценз при оформлении книги снижался намеренно."У нас, к сожалению, даже школьные учебники истории достаточно сложны для восприятия. И мы поставили перед собой задачу адаптировать исторические факты к детской аудитории. Они здесь отражены <...> это действительно единая канва событий, которые задала история нашего Отечества", – сказала она. И добавила: важно было донести до детей младшего школьного возраста такие понятия, как героизм и подвиг.По ее словам, даже детям 7-8 лет будет интересно и понятна эта книга.В свободной продаже книги "Наша Победа. Главные слова" нет. Однако изданного тиража достаточно для того, чтобы во всех крупных библиотеках и в большинстве школьных библиотек это о издание было доступно для читателей, сказали, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым авторы проекта.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму появилась экскурсия "Голос памяти. Симферополь в борьбе с фашизмом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идеюПоезда в Крым украсили к 80-летию Победы80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуКак предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир бобков, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе