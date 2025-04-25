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В Симферополе горит автобус

В Симферополе горит автобус - РИА Новости Крым, 25.04.2025

В Симферополе горит автобус

В Симферополе возле ТРЦ "Меганом" горит автобус. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, на месте работают... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T13:47

2025-04-25T13:47

2025-04-25T14:20

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе возле ТРЦ "Меганом" горит автобус. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, на месте работают пожарные расчеты, информации о пострадавших к этому часу нет.Сообщение о загорании автобуса по улице Ракетной поступило в пятницу в 13:15. К месту вызова направлены два автомобиля службы пожаротушения ГУ МЧС России по РК. В 13:30 пожар локализован на площади 10 квадратных метров.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса. Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства, сообщили в ведомстве.Руководитель Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту возгорания рейсового автобуса в Симферополе.В минувшую субботу в Симферополе загорелась хозпостройка на неработающей птицефабрике "Южная", возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииПожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныКак в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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