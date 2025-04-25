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В Симферополе горит автобус - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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В Симферополе горит автобус
В Симферополе горит автобус - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Симферополе горит автобус
В Симферополе возле ТРЦ "Меганом" горит автобус. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, на месте работают... РИА Новости Крым, 25.04.2025
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симферополь
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
автобус
общественный транспорт
пожар
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе возле ТРЦ "Меганом" горит автобус. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, на месте работают пожарные расчеты, информации о пострадавших к этому часу нет.Сообщение о загорании автобуса по улице Ракетной поступило в пятницу в 13:15. К месту вызова направлены два автомобиля службы пожаротушения ГУ МЧС России по РК. В 13:30 пожар локализован на площади 10 квадратных метров.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса. Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства, сообщили в ведомстве.Руководитель Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту возгорания рейсового автобуса в Симферополе.В минувшую субботу в Симферополе загорелась хозпостройка на неработающей птицефабрике "Южная", возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииПожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныКак в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, автобус, общественный транспорт, пожар, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс
В Симферополе горит автобус

В Симферополе горит автобус напротив крупного торгового центра

13:47 25.04.2025 (обновлено: 14:20 25.04.2025)
 
© МЧС РоссииПожар в автобусе в Симферополе
Пожар в автобусе в Симферополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе возле ТРЦ "Меганом" горит автобус. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, на месте работают пожарные расчеты, информации о пострадавших к этому часу нет.

"Силы и средства на месте. Пострадавших предварительно нет", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о загорании автобуса по улице Ракетной поступило в пятницу в 13:15. К месту вызова направлены два автомобиля службы пожаротушения ГУ МЧС России по РК. В 13:30 пожар локализован на площади 10 квадратных метров.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса. Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства, сообщили в ведомстве.
Руководитель Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту возгорания рейсового автобуса в Симферополе.
В минувшую субботу в Симферополе загорелась хозпостройка на неработающей птицефабрике "Южная", возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров.
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СимферопольПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаАвтобусОбщественный транспортПожарПрокуратура Республики КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Уголовный кодекс
 
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