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Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео
Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео
В Белогорском районе Крыма провели учения по тактике тушения природных пожаров. РИА Новости Крым, 24.03.2025
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видео
пожар
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма провели учения по тактике тушения природных пожаров. Учение провели в преддверии пожароопасного сезона – он будет действовать в Крыму с 1 апреля и предполагает ряд ограничений для граждан.По данным Минэкологии Крыма, на территории полуострова в потенциальной опасности в случае возникновения лесных или ландшафтных пожаров находятся 423 населенных пункта.Спасатели отработали навыки по оперативному выезду, обнаружению и ликвидации огня. Сегодня в республике работают десять лесопожарных станций, шесть из них – круглогодичные, еще четыре – сезонные. Подробности с учений – в видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреляВ Сочи загорелся национальный парк"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
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РИА Новости Крым
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новости крыма, видео, пожар, крым, минэкологии крыма, белогорский район, видео
Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео

В Белогорском районе Крыма прошли учения по тушению лесных пожаров

18:01 24.03.2025 (обновлено: 18:02 24.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма провели учения по тактике тушения природных пожаров.
Учение провели в преддверии пожароопасного сезона – он будет действовать в Крыму с 1 апреля и предполагает ряд ограничений для граждан.
По данным Минэкологии Крыма, на территории полуострова в потенциальной опасности в случае возникновения лесных или ландшафтных пожаров находятся 423 населенных пункта.
Спасатели отработали навыки по оперативному выезду, обнаружению и ликвидации огня. Сегодня в республике работают десять лесопожарных станций, шесть из них – круглогодичные, еще четыре – сезонные.
Подробности с учений – в видео РИА Новости Крым.
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