https://crimea.ria.ru/20250324/kak-v-krymu-tushat-lesnye-pozhary--video-1145193797.html

Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео

Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Как в Крыму учатся тушить лесные пожары – видео

В Белогорском районе Крыма провели учения по тактике тушения природных пожаров. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T18:01

2025-03-24T18:01

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минэкологии крыма

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма провели учения по тактике тушения природных пожаров. Учение провели в преддверии пожароопасного сезона – он будет действовать в Крыму с 1 апреля и предполагает ряд ограничений для граждан.По данным Минэкологии Крыма, на территории полуострова в потенциальной опасности в случае возникновения лесных или ландшафтных пожаров находятся 423 населенных пункта.Спасатели отработали навыки по оперативному выезду, обнаружению и ликвидации огня. Сегодня в республике работают десять лесопожарных станций, шесть из них – круглогодичные, еще четыре – сезонные. Подробности с учений – в видео РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреляВ Сочи загорелся национальный парк"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес

крым

белогорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, видео, пожар, крым, минэкологии крыма, белогорский район, видео