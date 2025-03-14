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"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес - РИА Новости Крым, 14.03.2025
"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес
В 2019 году на окраине села Ударное Белогорского района произошел природный пожар на площади в 200 гектаров. Тогда всего за четыре часа огонь уничтожил 118... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:22
2025-03-14T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В 2019 году на окраине села Ударное Белогорского района произошел природный пожар на площади в 200 гектаров. Тогда всего за четыре часа огонь уничтожил 118 гектаров соснового леса, рассказывает РИА Новости Крым замдиректора Белогорского лесхоза Анатолий Кужелко. В одной руке у него лопата, в другой – саженец. На месте сгоревшего когда-то леса теперь ежегодно высаживают молодые деревья, восстанавливая утраченные природные богатства.В этот раз акцию по высадке деревьев провели в рамках празднования Дня Общекрымского референдума 2014 года и Воссоединения Крыма с Россией. Волонтерам доверили высадить две тысячи саженцев.В акции по высадке соснового леса участвуют волонтеры, сотрудники райсовета, представители местной администрации, лесхоза и школьники. Всего около тридцати человек. Работают парами: один вгоняет лопату мягкую в землю, другой - бережно помещает деревце в маленькую лунку. И все в один голос уверяют, что чуть позже придут проведать свой ряд, как принялись саженцы."Как село называется, так и мы работаем - ударно!", - смеются волонтеры.По оценкам более опытных в высадке деревьев сотрудников лесхоза, трудиться предстоит долго, "полдня, а то и больше". Уставшие могут отдохнуть в тени палатки, здесь же утолить жажду и подкрепиться бутербродом.Приживаемость зависит от ряда факторов, но в первую очередь, от наличия влаги в почве, от осадков. Так, если на поле сильный ветер, он высушивает почву – приживаемость хуже, как и на палящем солнце. А если же дождичек пройдет, если затишек и ветер не истязает молодые посадки, тогда приживаемость может и 90 процентов достигать, говорит он.- Сергей Павлович, сколько еще необходимо высадить деревьев, чтобы полностью восстановить сгоревшие площади?- Из 118 гектаров 98 мы уже посадили, окало двадцати еще осталось. Вырубку горельника и обработку почвы проводим ежегодно. Видите, там, дальше, техника работает? Рыхлит почву. Осенью высаживать будем. Полностью восстановить площадь сгоревших насаждений панируем к 2026 году.Уже в сентябре сотрудники лесхоза проинспектируют то, что высадили волонтеры в марте. Вместо погибших молодых деревьев - подсадят новые, и так на протяжении трех, а то и пяти лет, пока сосняк не окрепнет, уточняют они.Кстати, все высаженные в рамках акции саженцы - местные, выращенные из семян сосны крымской, заготовленных в лесах под Белогорском. О том, как в Крыму собирают шишки и заготавливают семена – читайте в материале РИА Новости Крым.Ранее сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 гектаров и более.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесахНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревьяГде в Крыму появляются новые леса
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леса крыма, крым, новости крыма, природа, белогорск, белогорский район, охрана природы, экология, видео
"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес

В Белогорском районе Крыма высадили две тысячи саженцев сосны Крымской

16:22 14.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В 2019 году на окраине села Ударное Белогорского района произошел природный пожар на площади в 200 гектаров. Тогда всего за четыре часа огонь уничтожил 118 гектаров соснового леса, рассказывает РИА Новости Крым замдиректора Белогорского лесхоза Анатолий Кужелко. В одной руке у него лопата, в другой – саженец. На месте сгоревшего когда-то леса теперь ежегодно высаживают молодые деревья, восстанавливая утраченные природные богатства.
В этот раз акцию по высадке деревьев провели в рамках празднования Дня Общекрымского референдума 2014 года и Воссоединения Крыма с Россией. Волонтерам доверили высадить две тысячи саженцев.
"Расстояние между саженцами должно быть примерно 70 сантиметров. Важно хорошо притаптывать почву вокруг помещенного в землю сеянца, чтобы выгнать воздух: хвойные не любят воздух в корневой системе", - рассказывает Кужелко, инструктируя волонтеров. И строго добавляет: "Не нужно делать так, как хочется, если не понятно, лучше спросить у сотрудников лесхоза".
В акции по высадке соснового леса участвуют волонтеры, сотрудники райсовета, представители местной администрации, лесхоза и школьники. Всего около тридцати человек. Работают парами: один вгоняет лопату мягкую в землю, другой - бережно помещает деревце в маленькую лунку. И все в один голос уверяют, что чуть позже придут проведать свой ряд, как принялись саженцы.
"Как село называется, так и мы работаем - ударно!", - смеются волонтеры.
© РИА Новости КрымПосадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
1 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПосадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
2 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПосадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
3 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПосадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
4 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПосадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
5 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПосадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
6 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
2 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
4 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
5 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
6 из 6
Посадка крымской сосны в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
По оценкам более опытных в высадке деревьев сотрудников лесхоза, трудиться предстоит долго, "полдня, а то и больше". Уставшие могут отдохнуть в тени палатки, здесь же утолить жажду и подкрепиться бутербродом.

"Для восстановления лесопосадок в год мы высаживаем здесь около двухсот тысяч сеянцев сосны Крымской. Согласно статистике за последние три года, процент приживаемости составляет больше 75%", - говорит РИА Новости Крым директор Белогорского лесхоза Сергей Васильченко.

Приживаемость зависит от ряда факторов, но в первую очередь, от наличия влаги в почве, от осадков. Так, если на поле сильный ветер, он высушивает почву – приживаемость хуже, как и на палящем солнце. А если же дождичек пройдет, если затишек и ветер не истязает молодые посадки, тогда приживаемость может и 90 процентов достигать, говорит он.
- Сергей Павлович, сколько еще необходимо высадить деревьев, чтобы полностью восстановить сгоревшие площади?
- Из 118 гектаров 98 мы уже посадили, окало двадцати еще осталось. Вырубку горельника и обработку почвы проводим ежегодно. Видите, там, дальше, техника работает? Рыхлит почву. Осенью высаживать будем. Полностью восстановить площадь сгоревших насаждений панируем к 2026 году.
Уже в сентябре сотрудники лесхоза проинспектируют то, что высадили волонтеры в марте. Вместо погибших молодых деревьев - подсадят новые, и так на протяжении трех, а то и пяти лет, пока сосняк не окрепнет, уточняют они.
Кстати, все высаженные в рамках акции саженцы - местные, выращенные из семян сосны крымской, заготовленных в лесах под Белогорском. О том, как в Крыму собирают шишки и заготавливают семена – читайте в материале РИА Новости Крым.
Ранее сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 гектаров и более.
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