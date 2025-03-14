https://crimea.ria.ru/20250314/rabotaem-udarno-v-krymu-vosstanavlivayut-vygorevshiy-les-1144941508.html

"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес

"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес - РИА Новости Крым, 14.03.2025

"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес

В 2019 году на окраине села Ударное Белогорского района произошел природный пожар на площади в 200 гектаров. Тогда всего за четыре часа огонь уничтожил 118... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T16:22

2025-03-14T16:22

2025-03-14T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В 2019 году на окраине села Ударное Белогорского района произошел природный пожар на площади в 200 гектаров. Тогда всего за четыре часа огонь уничтожил 118 гектаров соснового леса, рассказывает РИА Новости Крым замдиректора Белогорского лесхоза Анатолий Кужелко. В одной руке у него лопата, в другой – саженец. На месте сгоревшего когда-то леса теперь ежегодно высаживают молодые деревья, восстанавливая утраченные природные богатства.В этот раз акцию по высадке деревьев провели в рамках празднования Дня Общекрымского референдума 2014 года и Воссоединения Крыма с Россией. Волонтерам доверили высадить две тысячи саженцев.В акции по высадке соснового леса участвуют волонтеры, сотрудники райсовета, представители местной администрации, лесхоза и школьники. Всего около тридцати человек. Работают парами: один вгоняет лопату мягкую в землю, другой - бережно помещает деревце в маленькую лунку. И все в один голос уверяют, что чуть позже придут проведать свой ряд, как принялись саженцы."Как село называется, так и мы работаем - ударно!", - смеются волонтеры.По оценкам более опытных в высадке деревьев сотрудников лесхоза, трудиться предстоит долго, "полдня, а то и больше". Уставшие могут отдохнуть в тени палатки, здесь же утолить жажду и подкрепиться бутербродом.Приживаемость зависит от ряда факторов, но в первую очередь, от наличия влаги в почве, от осадков. Так, если на поле сильный ветер, он высушивает почву – приживаемость хуже, как и на палящем солнце. А если же дождичек пройдет, если затишек и ветер не истязает молодые посадки, тогда приживаемость может и 90 процентов достигать, говорит он.- Сергей Павлович, сколько еще необходимо высадить деревьев, чтобы полностью восстановить сгоревшие площади?- Из 118 гектаров 98 мы уже посадили, окало двадцати еще осталось. Вырубку горельника и обработку почвы проводим ежегодно. Видите, там, дальше, техника работает? Рыхлит почву. Осенью высаживать будем. Полностью восстановить площадь сгоревших насаждений панируем к 2026 году.Уже в сентябре сотрудники лесхоза проинспектируют то, что высадили волонтеры в марте. Вместо погибших молодых деревьев - подсадят новые, и так на протяжении трех, а то и пяти лет, пока сосняк не окрепнет, уточняют они.Кстати, все высаженные в рамках акции саженцы - местные, выращенные из семян сосны крымской, заготовленных в лесах под Белогорском. О том, как в Крыму собирают шишки и заготавливают семена – читайте в материале РИА Новости Крым.Ранее сообщалось, что лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 гектаров и более.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесахНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревьяГде в Крыму появляются новые леса

https://crimea.ria.ru/20250205/v-krymu-predlozhili-zapretit-lyubuyu-stroyku-v-gorakh-i-lesakh-1143939393.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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