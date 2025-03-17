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Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Керчь простилась с двумя героями спецоперации
Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Керчь простилась с двумя героями спецоперации
В Керчи простились с героями спецоперации Василием Казачком и Александром Овчинником. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T17:37
2025-03-17T17:37
керчь
память
олег каторгин
герои сво
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героями спецоперации Василием Казачком и Александром Овчинником. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Василий Казачек родился в 1966 году на Урале. В Керчь приехал на постоянное место жительства в 2020 году. Работал на Керченском судоремонтном заводе в экспериментальном цеху токарем шестого разряда. Был настоящим патриотом, любящим свою страну.Александр Овчинник родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе №10. После призыва в армию решил связать свою жизнь с воинской службой. Проходил военную службу в Керчи, затем в Феодосии, а также служил в Симферополе, селе Перевальном. В апреле 2024 года Александр отправился в зону спецоперации. Вынес с поля боя много раненых, помогал гражданским, всегда отличался отзывчивостью и был готов прийти на помощь в любой момент.
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Новости
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РИА Новости Крым
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керчь, память, олег каторгин, герои сво, новости сво, утраты, новости крыма
Керчь простилась с двумя героями спецоперации

Керчь простилась с героями СВО Василием Казачком и Александром Овчинником

17:37 17.03.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героями спецоперации Василием Казачком и Александром Овчинником. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

"Наши земляки погибли, достойно выполнив свой воинский долг. В памяти и в сердцах родных и близких они навсегда останутся лучшими сыновьями, любящим мужьями, отцами и дедушками. Запомнятся людьми с большой буквы, храбрыми воинами, настоящим мужчинами и защитниками", – сказано в сообщении.

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКерчь простилась с героями СВО Василием Казачком и Александром Овчинником
Керчь простилась с героями СВО Василием Казачком и Александром Овчинником
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Керчь простилась с героями СВО Василием Казачком и Александром Овчинником
Василий Казачек родился в 1966 году на Урале. В Керчь приехал на постоянное место жительства в 2020 году. Работал на Керченском судоремонтном заводе в экспериментальном цеху токарем шестого разряда. Был настоящим патриотом, любящим свою страну.
Александр Овчинник родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе №10. После призыва в армию решил связать свою жизнь с воинской службой. Проходил военную службу в Керчи, затем в Феодосии, а также служил в Симферополе, селе Перевальном. В апреле 2024 года Александр отправился в зону спецоперации. Вынес с поля боя много раненых, помогал гражданским, всегда отличался отзывчивостью и был готов прийти на помощь в любой момент.
КерчьПамятьОлег КаторгинГерои СВОНовости СВОУтратыНовости Крыма
 
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