https://crimea.ria.ru/20250317/kerch-prostilas-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1144996174.html

Керчь простилась с двумя героями спецоперации

Керчь простилась с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Керчь простилась с двумя героями спецоперации

В Керчи простились с героями спецоперации Василием Казачком и Александром Овчинником. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T17:37

2025-03-17T17:37

2025-03-17T17:37

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героями спецоперации Василием Казачком и Александром Овчинником. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Василий Казачек родился в 1966 году на Урале. В Керчь приехал на постоянное место жительства в 2020 году. Работал на Керченском судоремонтном заводе в экспериментальном цеху токарем шестого разряда. Был настоящим патриотом, любящим свою страну.Александр Овчинник родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе №10. После призыва в армию решил связать свою жизнь с воинской службой. Проходил военную службу в Керчи, затем в Феодосии, а также служил в Симферополе, селе Перевальном. В апреле 2024 года Александр отправился в зону спецоперации. Вынес с поля боя много раненых, помогал гражданским, всегда отличался отзывчивостью и был готов прийти на помощь в любой момент.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, память, олег каторгин, герои сво, новости сво, утраты, новости крыма