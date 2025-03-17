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Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар" - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T21:23
2025-03-17T21:23
2025-03-17T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом сообщил руководитель Социально-культурного центра "Крымское землячество в Беларуси" Андрей Лопацкий в интервью "Sputnik Беларусь".По его словам, желающих приехать на "Славянский базар" исполнителей из России очень много, поэтому конкуренция очень сильная и отбор предстоит достаточно жесткий.Глава Крымского землячества в Белоруссии также отметил, что в этом году в Минске на праздновании Дня города планируется участие артистов из Крыма.Общественник подчеркнул, что работа между Крымом и Белоруссией на направлении культурно-гуманитарного сотрудничества идет постоянно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг другаРоссия и Белоруссия формируют единый энергорынокВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
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"славянский базар", белоруссия, конкурс, культура, новости, новости крыма, крым, сотрудничество
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
Исполнители из Крыма примут участие в отборочном туре на фестиваль "Славянский базар"