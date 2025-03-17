Рейтинг@Mail.ru
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар" - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250317/krymskie-ispolniteli-pouchastvuyut-v-otbore-na-slavyanskiy-bazar-1145002135.html
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар" - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T21:23
2025-03-17T21:23
"славянский базар"
белоруссия
конкурс
культура
новости
новости крыма
крым
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1145002419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54083a71137acea52136f03dc07ab37c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом сообщил руководитель Социально-культурного центра "Крымское землячество в Беларуси" Андрей Лопацкий в интервью "Sputnik Беларусь".По его словам, желающих приехать на "Славянский базар" исполнителей из России очень много, поэтому конкуренция очень сильная и отбор предстоит достаточно жесткий.Глава Крымского землячества в Белоруссии также отметил, что в этом году в Минске на праздновании Дня города планируется участие артистов из Крыма.Общественник подчеркнул, что работа между Крымом и Белоруссией на направлении культурно-гуманитарного сотрудничества идет постоянно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг другаРоссия и Белоруссия формируют единый энергорынокВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
белоруссия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1145002419_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_96e06dfe4d819c3a971d1679908e5e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"славянский базар", белоруссия, конкурс, культура, новости, новости крыма, крым, сотрудничество
Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"

Исполнители из Крыма примут участие в отборочном туре на фестиваль "Славянский базар"

21:23 17.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом сообщил руководитель Социально-культурного центра "Крымское землячество в Беларуси" Андрей Лопацкий в интервью "Sputnik Беларусь".

"В прошлом году у нас выступали ребята из Севастополя, в этом году идет сейчас работа над тем, чтобы приняли участие крымские молодые вокалисты. Как у них получится, это будет понятно в мае, когда они поучаствуют в отборе", – сказал Лопацкий.

По его словам, желающих приехать на "Славянский базар" исполнителей из России очень много, поэтому конкуренция очень сильная и отбор предстоит достаточно жесткий.
Глава Крымского землячества в Белоруссии также отметил, что в этом году в Минске на праздновании Дня города планируется участие артистов из Крыма.
Общественник подчеркнул, что работа между Крымом и Белоруссией на направлении культурно-гуманитарного сотрудничества идет постоянно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок
Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
 
"Славянский базар"БелоруссияКонкурсКультураНовостиНовости КрымаКрымСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:23Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
21:01США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
20:57Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе
20:48Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии
20:28Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение
20:08Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
19:45ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы
19:31ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
19:10Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области
18:44Россия и Таджикистан утвердили программу военного сотрудничества
18:16Ни о каком присоединении Украины к ЕС не может быть и речи – МИД Венгрии
18:07В Крыму опровергли рост заболеваемости туберкулезом среди детей
17:37Керчь простилась с двумя героями спецоперации
17:20ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
17:0418 марта в центре Симферополя ограничат движение
16:52В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом
16:27Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
16:15Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
15:57Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь
15:35Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности
Лента новостейМолния