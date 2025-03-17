https://crimea.ria.ru/20250317/krymskie-ispolniteli-pouchastvuyut-v-otbore-na-slavyanskiy-bazar-1145002135.html

Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"

Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар" - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"

Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T21:23

2025-03-17T21:23

2025-03-17T21:23

"славянский базар"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Исполнители из Крыма смогут в этом году принять участие в отборочном этапе ежегодного Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Об этом сообщил руководитель Социально-культурного центра "Крымское землячество в Беларуси" Андрей Лопацкий в интервью "Sputnik Беларусь".По его словам, желающих приехать на "Славянский базар" исполнителей из России очень много, поэтому конкуренция очень сильная и отбор предстоит достаточно жесткий.Глава Крымского землячества в Белоруссии также отметил, что в этом году в Минске на праздновании Дня города планируется участие артистов из Крыма.Общественник подчеркнул, что работа между Крымом и Белоруссией на направлении культурно-гуманитарного сотрудничества идет постоянно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг другаРоссия и Белоруссия формируют единый энергорынокВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"славянский базар", белоруссия, конкурс, культура, новости, новости крыма, крым, сотрудничество