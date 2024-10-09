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Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
Россия и Белоруссия развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, страны рассматривают совместные... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T14:52
2024-10-09T14:52
2024-10-09T14:52
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, страны рассматривают совместные проекты в авиастроении. Об этом завил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Торгово-экономические связи развиты у нас самым наилучшим образом. По нашей статистке, объем товарооборота - 46,5 млрд долларов. Это 4,2 триллиона рублей. Что касается инвестиций, мы занимаем первое место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику", - сказал российский лидер.Он также подчеркнул, что государства продолжают укреплять взаимодействие в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и микроэлектроники, а в настоящее время открываются возможности и в сфере авиапромышленности.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что, несмотря на сложности, РФ и Белоруссии удалось достичь развития связей. Координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности дает хорошую отдачу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничествеПутин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости
Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество
Россия и Белоруссия наращивают промышленное и экономическое взаимодействие - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, страны рассматривают совместные проекты в авиастроении. Об этом завил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Торгово-экономические связи развиты у нас самым наилучшим образом. По нашей статистке, объем товарооборота - 46,5 млрд долларов. Это 4,2 триллиона рублей. Что касается инвестиций, мы занимаем первое место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику", - сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что государства продолжают укреплять взаимодействие в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и микроэлектроники, а в настоящее время открываются возможности и в сфере авиапромышленности.
"Еще с советских времен Белоруссию называли "сборочным цехом" Советского Союза. И, благодаря вашим усилиям, эти преимущества в области экономики, промышленного производства за Белоруссией сохранились, и у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и другим направлениям", - констатировал президент.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что, несмотря на сложности, РФ и Белоруссии удалось достичь развития связей
. Координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности дает хорошую отдачу.
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