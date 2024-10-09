https://crimea.ria.ru/20241009/vmeste-stroit-samolety-rossiya-i-belorussiya-naraschivayut-sotrudnichestvo-1140957324.html

Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество

Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество

Россия и Белоруссия развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, страны рассматривают совместные... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T14:52

2024-10-09T14:52

2024-10-09T14:52

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия развивают торгово-экономические связи и взаимодействие в области промышленной кооперации, в частности, страны рассматривают совместные проекты в авиастроении. Об этом завил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."Торгово-экономические связи развиты у нас самым наилучшим образом. По нашей статистке, объем товарооборота - 46,5 млрд долларов. Это 4,2 триллиона рублей. Что касается инвестиций, мы занимаем первое место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику", - сказал российский лидер.Он также подчеркнул, что государства продолжают укреплять взаимодействие в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и микроэлектроники, а в настоящее время открываются возможности и в сфере авиапромышленности.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что, несмотря на сложности, РФ и Белоруссии удалось достичь развития связей. Координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности дает хорошую отдачу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничествеПутин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости