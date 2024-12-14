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Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Беспилотник сбит над Черным морем
Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Беспилотник сбит над Черным морем
Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T22:48
2024-12-14T22:53
крым
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вражеская атака отражена в период с 21.30 до 22.30 по московскому времени.Также системы противовоздушной обороны сработали над российским приграничьем. Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей. добавили в оборонном ведомстве.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, курская область, брянская область, белгородская область, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Беспилотник сбит над Черным морем

Над Черным морем уничтожили беспилотник – Минобороны

22:48 14.12.2024 (обновлено: 22:53 14.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что вражеская атака отражена в период с 21.30 до 22.30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО один беспилотник самолетного типа уничтожен над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.

Также системы противовоздушной обороны сработали над российским приграничьем. Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей. добавили в оборонном ведомстве.
В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.
Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.
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