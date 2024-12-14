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Беспилотник сбит над Черным морем

Беспилотник сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Беспилотник сбит над Черным морем

Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T22:48

2024-12-14T22:48

2024-12-14T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вражеская атака отражена в период с 21.30 до 22.30 по московскому времени.Также системы противовоздушной обороны сработали над российским приграничьем. Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей. добавили в оборонном ведомстве.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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