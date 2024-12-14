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Беспилотник сбит над Воронежской областью
Беспилотник сбит над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Беспилотник сбит над Воронежской областью
Над Воронежской областью сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T16:05
2024-12-14T16:05
2024-12-14T16:12
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Над Воронежской областью сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, при этом режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в области не объявлялся.По данным Минобороны России, средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В результате массированной атаки БПЛА на Орловскую область произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщил утром 14 декабря губернатор региона Андрей Клычков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домВзрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человекДроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность, новости
Беспилотник сбит над Воронежской областью
Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник
16:05 14.12.2024 (обновлено: 16:12 14.12.2024)