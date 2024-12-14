https://crimea.ria.ru/20241214/bespilotnik-sbil-nad-voronezhskoy-oblastyu-1142615991.html

Беспилотник сбит над Воронежской областью

Беспилотник сбит над Воронежской областью - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Беспилотник сбит над Воронежской областью

Над Воронежской областью сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T16:05

2024-12-14T16:05

2024-12-14T16:12

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пво

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_e73e95db0f229235ef2d33b3902ab881.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Над Воронежской областью сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, при этом режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в области не объявлялся.По данным Минобороны России, средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В результате массированной атаки БПЛА на Орловскую область произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщил утром 14 декабря губернатор региона Андрей Клычков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домВзрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человекДроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность, новости