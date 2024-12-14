https://crimea.ria.ru/20241214/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-esche-tri-regiona-rossii-chto-izvestno-1142609187.html

Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно

Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T07:20

2024-12-14T07:20

2024-12-14T07:22

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

беспилотник (бпла, дрон)

орловская область

краснодарский край

азовское море

брянск

курская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241213/nad-donetskom-sbili-dalnoboynuyu-raketu-1142606581.html

орловская область

краснодарский край

азовское море

брянск

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (бпла, дрон), орловская область, краснодарский край, азовское море, брянск, курская область, министерство обороны рф