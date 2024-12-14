https://crimea.ria.ru/20241214/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-esche-tri-regiona-rossii-chto-izvestno-1142609187.html
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T07:20
2024-12-14T07:20
2024-12-14T07:22
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
орловская область
краснодарский край
азовское море
брянск
курская область
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_2f267f792cbafb6afae2ed6b2da32375.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241213/nad-donetskom-sbili-dalnoboynuyu-raketu-1142606581.html
орловская область
краснодарский край
азовское море
брянск
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_127:0:664:403_1920x0_80_0_0_d5c89f910c382bb438c4acb09bbaafcd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (бпла, дрон), орловская область, краснодарский край, азовское море, брянск, курская область, министерство обороны рф
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
37 дронов ВСУ сбиты над четырьмя регионами России и Азовским морем
07:20 14.12.2024 (обновлено: 07:22 14.12.2024)