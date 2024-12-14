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Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T07:20
2024-12-14T07:22
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
орловская область
краснодарский край
азовское море
брянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (бпла, дрон), орловская область, краснодарский край, азовское море, брянск, курская область, министерство обороны рф
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно

37 дронов ВСУ сбиты над четырьмя регионами России и Азовским морем

07:20 14.12.2024 (обновлено: 07:22 14.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны.
По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять - над территорией Орловской области и один - над акваторией Азовского моря.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Орловская областьКраснодарский крайАзовское мореБрянскКурская областьМинистерство обороны РФ
 
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