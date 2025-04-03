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Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий
Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий
С освобожденных территорий курского приграничья с начала массового продвижения наших войск вывезены 709 человек, 18 из которых - дети, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T21:51
2025-04-03T21:51
2025-04-03T21:51
александр хинштейн
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. С освобожденных территорий курского приграничья с начала массового продвижения наших войск вывезены 709 человек, 18 из которых - дети, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он отметил, что ни один из мирных жителей не погиб и не получил ранений в ходе возвращения домой.По данным врио губернатора, из 709 жителей приграничья 290 размещены в пунктах временного размещения на территории региона, 419 граждан забрали их родные и близкие."Все люди, которых эвакуируют из приграничья, осматриваются медиками, психологами, им оказывается необходимая юридическая помощь, выдаются вещи первой необходимости, гуманитарные наборы, помогаем оформить все полагающиеся меры поддержки. Никто из наших граждан не остаётся без внимания!" - добавил врио губернатора региона.19 марта президент России Владимир Путин отметил, что армия России завершает разгром противника в Курской области.Ранее российский лидер заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, общество, новости
Хинштейн назвал число вывезенных с освобожденных курских территорий
Хинштейн: с 12 марта с освобожденных курских территорий вывезли 709 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. С освобожденных территорий курского приграничья с начала массового продвижения наших войск вывезены 709 человек, 18 из которых - дети, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Семьсот девять человек, в том числе 18 детей, были вывезены с освобождённых территорий с начала массового продвижения наших войск, начиная с 12 марта. В их числе — и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ни один из мирных жителей не погиб и не получил ранений в ходе возвращения домой.
"Все, кто нуждался в медицинской помощи (74 человека), были благополучно доставлены в областные медучреждения (преимущественно в Курскую областную клиническую больницу). Сейчас на лечении остается 18 человек", - добавил он.
По данным врио губернатора, из 709 жителей приграничья 290 размещены в пунктах временного размещения на территории региона, 419 граждан забрали их родные и близкие.
"Все люди, которых эвакуируют из приграничья, осматриваются медиками, психологами, им оказывается необходимая юридическая помощь, выдаются вещи первой необходимости, гуманитарные наборы, помогаем оформить все полагающиеся меры поддержки. Никто из наших граждан не остаётся без внимания!" - добавил врио губернатора региона.
19 марта президент России Владимир Путин отметил, что армия России завершает разгром
противника в Курской области.
Ранее российский лидер заявил
, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.
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