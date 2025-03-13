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Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин

Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин

Российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T19:14

2025-03-13T19:14

2025-03-13T19:16

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Боевики пытаются выйти оттуда маленькими группами, по два-три человека, потому что все находится под полным огневым контролем ВС РФ. "Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано. А если в ближайшее время произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть", - подчеркнул президент РФ. Он выразил уверенность, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения."Не только в Судже, но и прилегающие населенные пункты - мы сейчас забираем их один за одним", - отметил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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