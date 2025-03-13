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Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин
Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин
Российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T19:14
2025-03-13T19:16
владимир путин (политик)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Боевики пытаются выйти оттуда маленькими группами, по два-три человека, потому что все находится под полным огневым контролем ВС РФ. "Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано. А если в ближайшее время произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть", - подчеркнул президент РФ. Он выразил уверенность, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения."Не только в Судже, но и прилегающие населенные пункты - мы сейчас забираем их один за одним", - отметил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости сво
Группировка ВСУ в Курской области полностью изолирована – Путин

Путин: у блокированных в Курской области военных ВСУ будет выбор - плен или гибель

19:14 13.03.2025 (обновлено: 19:16 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он добавил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Боевики пытаются выйти оттуда маленькими группами, по два-три человека, потому что все находится под полным огневым контролем ВС РФ.
"Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано. А если в ближайшее время произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть", - подчеркнул президент РФ.
Он выразил уверенность, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.
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"Не только в Судже, но и прилегающие населенные пункты - мы сейчас забираем их один за одним", - отметил Путин.
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Владимир Путин (политик)Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиНовости СВО
 
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